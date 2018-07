Más de uno debe haber tenido problemas con Lionel Messi en la Selección Argentina . El delantero la pide, quiere protagonismo y cuando la situación no corre a favor, se desespera con sus compañeros, en un hecho propio a la de un partido de 90 minutos. Leo no quiere ser eliminados, el resto de jugadores. Y, en medio de una eliminación, Nicolás Burdisso, ex zaguero de la Argentina, contó un capítulo vivido en la Copa América del 2011.



“Discutimos dentro de la cancha [partido de octavos de Uruguay] por ciertas cosas: él quería la pelota, yo quería dársela, pero no podía. Él estaba incómodo en el partido, y yo estaba incómodo con la situación”, contó el ex jugador de Boca Juniors, entre otros equipos.



Sin embargo, el tema llegó a un momento más ‘caliente’ tras la eliminación de locales. “Entramos al vestuario peleando y discutiendo, y cuando él venía, me paré y nos separaron. No llegamos a las piñas”, agregó el argentino en el programa ‘Podemos Hablar’.



En ese momento de la charla, el conductor lo interrumpió para preguntarle: "¿Vos le dijiste 'pendejo, se corre hasta el final'? Nico no contestó directamente, pero aclaró: "Esas cosas son muy comunes en el fútbol. Lionel tiene un caracter fuerte, y está bueno eso, yo soy igual. Lo bueno es que terminó todo bien".



"¿Después quedaron bien?", le consultaron, y el ex hombre de Boca respondió bromeando: "Sí, sí. Yo no volví nunca más a la Selección". Después agregó: "Volví y jugando me rompí la rodilla. Lionel es un personaje que no te permite estar distanciado".