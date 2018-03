Volvió a salir de titular, pero no completó ni el primer tiempo. Luis Abram se fue expulsado en el duelo entre su elenco, Vélez Sarsfield , frente a Estudiantes de La Plata por la fecha 21 de la Superliga Argentina 2018. El defensor peruano vio la roja directa tras falta contra Juan Otero.

Sobre los 36 minutos de la primera mitad, el delantero colombiano se le escapó a Abram, quien al verse superado y en su intento por frenar a su rival, terminó por cometerle falta cerca del área: lo jaló, trató de incomodarlo y finalmente se fue al piso para sacarle el balón, pero el juez decidió mostrarle la tarjeta roja.



Pese a que su expulsión complicó a su equipo, sus compañeros pudieron rescatar un empate 3 a 3, en un duelo muy reñido que dejó a los de Gabriel Heinze en la casilla 20 con 24 unidades.

Precisamente, el técnico argentino mostró su desazón hace unos días porque el defensor peruano no fue tomado en cuenta por Gareca para los amistosos ante Croacia e Islandia.



"Me hubiera gustado que Luis Abram juegue en los amistosos; me gusta que mis jugadores jueguen en las selecciones", dijo el técnico que suele alinear al exjugador de Sporting Cristal como lateral izquierdo, aunque este sábado lo alineó de central. El joven defensor de 22 años se viene afianzando en el equipo argentino, mientras que lucha por un lugar en la lista de Perú en Rusia 2018.