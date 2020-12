El allanamiento a la casa de Leopoldo Luque, médico de cabecera de Diego Armando Maradona, habría dejado evidencias de que el exfutbolista argentino estuvo muy descuidado antes de morir. Según el diario ‘Olé', citando a fuentes dentro de la Fiscalía de San Isidro, el tratamiento que el ‘Pelusa’ llevó en casa “fue un descontrol total y absoluto”.

Tras ser operado de un hematoma subdural en la cabeza el pasado 11 de noviembre, Maradona y su entorno decidieron hacer la recuperación en casa. Sin embargo, en el domicilio del ex Napoli no se siguieron las recomendaciones que la Dra. Agustina Cosachov dio para la externación.

La médico solicitó, según ‘Olé', “enfermeros preferentemente hombres con disponibilidad de tiempo completo y especializados en problemática de consumo de sustancia, médico neurólogo y médico clínico. A su vez contar con la disponibilidad para realizarse estudios médicos y una ambulancia por si se considera necesario el traslado”.

Lamentablemente, en la casa en la que murió Maradona no había nada de lo solicitado por Cosachov. Y entre las medicinas que se incautaron en el allanamiento domiciliario a Leopoldo Luque, no se encontraron ni medicinas para el corazón, las misma que pudieron evitar el ataque cardiorrespiratorio de Diego.

“No le hicieron análisis clínicos, ni siquiera de enzimas (detecta insuficiencia cardíaca), no había equipo de oxígeno, tampoco desfibrilador y entre la medicación secuestrada no se encontraron pastillas para el corazón. Los análisis toxicológicos de la autopsia podrán decir algo más (o no)”, apunta ‘Olé'.

Las propiedades de Leopoldo Luque, médico personal de Diego Maradona, fueron allanadas. (Foto: EFE)

Leopoldo Luque se defiende

Tras ser imputado por “homicidio culposo” por la Fiscalía de San Isidro, el médico de Maradona salió ante los medios para negar todo tipo de responsabilidad en la muerte de Diego. Según Luque, hizo todo lo que estaba en sus manos.

“Si de algo soy responsable, fue de amarlo, cuidarlo y mejorarle la vida todo lo que pude hasta lo último. Era un papá para mi, yo no era un fanático”, dijo.

“No hay error médico, yo no me equivoqué. Estoy orgulloso de como lo atendí. Soy neurocirujano, yo me hice responsable de la cirugía de Diego. Pero no era supervisor de una internación domiciliaria, ni nada. Debía seguir en un centro de rehabilitación, pero no tenia la voluntad”, finalizó.





TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO