Marcelo Bielsa siempre se ha caracterizado por ser un personaje dentro y fuera de las canchas. Sus declaraciones siempre dan que hablar y esta vez en conferencia de prensa en Leed lo volvió a hacer. El 'Loco' dio una lección de vida colocando a Hernán Crespo de ejemplo.

"A mí me tocó dirigir a un gran centroatacante, que fue Crespo. Que era un jugador muy generoso. Me tocó dirigirlo en dos momentos, cuando él estaba madurando y, en un segundo momento, cuando él ya había madurado. Cuando él estaba madurado, yo una vez le dije que lo consideraba un jugador maduro, pero le estaba mintiendo. Trataba de fortalecer su autoestima asignándole una característica que yo no pensaba que él tuviera", explicó Marcelo.

"Cuando pasó el tiempo y él maduró verdaderamente, yo le dije 'qué madurez actual la tuya, no sos el mismo que eras antes'. Él pensó: 'cómo si usted me había dicho antes que yo estaba consolidado. Entonces, usted me engañó. Usted antes me dijo que yo era sólido y usted no pensaba que yo era sólido. No me lo perdonó nunca eso. Y con mucha razón".

Para finalizar, Bielsa explicó: "Todo esto lo cuento no para contárselo a ustedes, sino para pedirle disculpas públicas a él, porque sé que lo defraudé. Si usted a su hijo lo engaña hoy para que él consiga algo producto de esa fortaleza momentánea y artificial, habrá resuelto el problema de esa hora y ese día".

"El error que cometí con Crespo para captarlo fue decirle que él era definitivamente así y en realidad yo no estaba pensando eso. Porque él fue recién más adelante como le dije antes que él era", agregó.

Bielsa entrenó a Crespo en la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002, torneo en el que se retiró con la cabeza baja luego de ser eliminado en la primera ronda.