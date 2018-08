Marcelo Bielsa sorprendió en la última conferencia de prensa del Leeds United revelando un desconocido conflicto con Hernán Crespo. El entrenador contó la anécdota ante los presentes y aprovechó en pedirle disculpas públicas al ex goleador argentino.

"Cuando él estaba madurando yo una vez le dije que lo consideraba un jugador maduro. Pero yo le estaba mintiendo", explicó Bielsa.

Al enterarse de las declaraciones del 'Loco', Crespo decidió publicar en sus redes sociales una carta abierta dirigida al exseleccionador argentino. Aunque aceptó las disculpas, lanzó un dardo afirmando que "fue una tremenda decepción sentirme engañado por un líder como usted".

"Como nos dijo tantas veces, Marcelo , hay que manejarse con la verdad, sin engañar al otro", agregó.

"Yo le había creído desde el primer día que nos juntamos en Parma. Usted no sólo me contó sus ideas de juego para la Selección. Me habló de la forma de manejarse como conductor, de su personalidad para tomar decisiones sin importarle las caras, Marcelo… ¿Se acuerda? Fue una charla madura, pese a que a la distancia se distorsione un poco"

"Hoy lo hago público porque me llegaron sus palabras en el Leeds. Por supuesto, Marcelo, acepto sus disculpas. Ya lo perdoné hace tiempo, si es que debía perdonarlo. Lamento que no lo hayamos hablado personalmente, ni siquiera por teléfono", agregó el nacido en Vicente López.