River Plate vs. San Martín Tucumán EN VIVO: cómo, cuándo y dónde ver la Superliga Argentina

River Plate vs. San Martín Tucumán juegan hoy, 24 de febrero, en el Monumental de Buenos Aires. El equipo de Marcelo Gallardo sabe que no puede desaprovechar el momento cada vez que juega de local y desde las 3:10 pm. enfrentará a un equipo que urge de puntos para no quedarse en los últimos lugares de la tabla de posiciones. El partido será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO vía FOX Sports 2 y Depor te explica cómo ver fútbol en vivo por celular o TV online.

La próxima presentación de River Plate será hoy, por un partido correspondiente a la fecha 20 de la Superliga Argentina 2018/19. Germán Delfino fue designado como árbitro para ese encuentro. Conoce la fechas, horarios y canales de transmisión para seguir el partido online.

Las tres derrotas consecutivas a principio de año alejaron a River Plate de la pelea por el torneo, pero las victorias ante Godoy Cruz y Racing pusieron firme el objetivo de terminar en puestos de Copa Libertadores. Los dirigidos por Marcelo Gallarco se encuentran a cinco puntos del último lugar, con Huracán de por medio y Vélez Sarsfield con igual puntaje.

Este 24 de febrero tendrán al frente a San Martín de Tucumán quien viene debilitado tras la salida de Coyette y la búsqueda infructuosa de entrenador. River Plate es claro favorito en este encuentro y buscará los tres puntos por la Superliga Argentina.

River Plate vs. San Martín Tucumán: alineaciones posibles

Canales de transmisión para ver River Plate vs. San Martín Tucumán

Para ver el partido entre River Plate vs. San Martín Tucumán , te presentamos los canales que transmitirán el fútbol en vivo , diferidos o vía pago por evento por los dueños de lso derechos. Los mismos se encuentran disponibles en varias plataformas, por ejemplo señal tradicional de TV, radio, TV por cable, TV satelital y para teléfonos móviles y aplicaciones de escritorio.

▷ Descargar aquí el River Plate vs. San Martín Tucumán vía FOX Sports

Argentina: FOX Play Sur

Bolivia: FOX Sports 2

Chile: FOX Play Sur, FOX Sports 2

Colombia: FOX Play Sur, FOX Sports 2

Ecuador: FOX Play Sur, FOX Sports 2

Alemania: Sport Digital

Internacional: Fanatiz, Bet365

Perú: FOX Sports 2

Estados Unidos: Fanatiz

Uruguay: FOX Play Sur, FOX Sports 2