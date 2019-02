Es humano: blooper de Armani y Allione iguala el River vs Rosario por Superliga Argentina [VIDEO]

A él no le pueden decir nada. Tantas veces salvó Armani al 'Millonario', que alguna vez tenía que dejar en evidencia que no es el extraterrestre que todos creen. El guardameta no pudo contener el remate de Agustín Allione, quien puso el empate del River Plate vs Rosario Central por la Superliga Argentina , tan solo a los 44 segundos de iniciada la segunda mitad del encuentro en el Gigante de Arroyiyo.

Aún nadie se acomodaba en las gradas tras el descanso en el Gigante de Arroyito, cuando el 'Peluche' se las ingenió para sorprender a todos y sacar un remate que se le metió entre los brazos a Armani, quien también fue sorprendido por lo rápida de la acción.



Recordemos que en el primer tiempo, Juan Fernando Quintero adelantó al 'Millonario' con un verdadero golazo de zurda, tras la salida de un tiro de esquina rechazado por el 'Canalla'. El colombiano la mandó a un ángulo imposible para cualquier portero.



River Plate y Rosario Central se enfrentan en partido suspendido por la fecha 15 de la Superliga Argentina 2019. El equipo de Marcelo Gallardo busca su cuarta victoria consecutiva en el torneo para así meterse en zona de Copa Libertadores.