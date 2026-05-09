Esteban Pavez, jugador de Alianza Lima y autor del gol del empate ante Sporting Cristal, mostró su alegría por haber marcado su primer tanto con la camiseta blanquiazul, aunque reconoció que el equipo quedó con la sensación de que pudo quedarse con la victoria en Matute. El mediocampista chileno destacó la reacción del cuadro íntimo en los minutos finales y valoró el esfuerzo colectivo para rescatar un punto en un partido complicado.

“La verdad que te diría, venía buscando el gol, a mi compañero les decía que me dejará uno atrás, estaba con mucha confianza y contento obviamente por el gol, pero nosotros queríamos 3 puntos, creo que fue un partido muy parejo, ellos jugaron bastante bien, me gustaría ganar todos los partidos, pero sabemos que esto es así, no siempre se puede ganar, y contento con el esfuerzo que hizo el equipo hasta el último minuto”, afirmó Pavez en un primer momento a Liga 1 Max.

También apuntó que el equipo no bajó los brazos durante todo el encuentro, incluso cuando el marcador estaba en contra y el tiempo comenzaba a jugarles en contra. Esteban Pavez resaltó la actitud y el carácter mostrado por Alianza Lima en los minutos finales, señalando que nunca dejaron de luchar y que el empate fue premio al esfuerzo realizado hasta el último instante del compromiso ante Sporting Cristal.

“Sí, obvio, creo que lo intentamos, los 90 minutos, fue un partido muy complicado, como te digo, ellos tienen buenos jugadores, salimos jugando muchas veces en primer tiempo, en segundo tiempo fue un buen gol de ellos, también desconcentración de nosotros, hay que seguir trabajando, pero como digo, este equipo da todo en la semana, en el partido, y obviamente cuando no se puede ganar, también es importante no perder, así que, dentro de todo, un punto bueno, se lleva bien dependiendo de nosotros”, agregó.

“Obvio, eso, eso, como te dije, creo que es muy importante depender de nosotros, nosotros estamos partidos activos, paso a paso, esto es un torneo bastante largo, nosotros no nos creemos campeones de nada, sabemos que todos los partidos son una final, y todos los partidos jugamos así”, afirmó Pavez.

Asimismo, se refirió al próximo encuentro frente a Cienciano, rival al que enfrentarán en la siguiente jornada del Torneo Apertura. Esteban Pavez aseguró que será un partido complicado, tomando en cuenta el gran momento que atraviesa el cuadro cusqueño, que viene de vencer por 2-1 a Atlético Grau en Piura. Con ese resultado, Cienciano alcanzó los 29 puntos y quedó a solo cuatro unidades del líder Alianza Lima, por lo que el duelo de la próxima fecha podría ser clave en la pelea por el campeonato.

“Sí, un partido difícil, creo que es el equipo que mejor juega para mí en altura, juegan bastante bien, han hecho bastante bien en el torneo internacional y en el campeonato, así que un mérito de ellos, pero como digo, vamos a trabajar desde el día lunes en el partido para ganar”

Finalmente, el volante Esteban Pavez le mandó un mensaje al hincha blanquiazul. “Un gran saludo, que sigan apoyando al equipo, es muy importante que ellos llenen solo los partidos de local, también en la altura necesitan mucho el apoyo, eso es muy importante para nosotros y nosotros vamos a dar todo para lograr el objetivo”, sentenció.

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