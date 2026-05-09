El entrenador portugués Abel Ferreira consiguió una importante victoria con Palmeiras frente a Sporting Cristal por la cuarta jornada de la Copa Libertadores. Gracias a este resultado, el conjunto brasileño se afianzó en la cima del Grupo F del certamen continental.

No obstante, tras el encuentro disputado en el estadio Matute, el estratega luso pasó a estar en el centro de la polémica debido a una acción que realizó durante el compromiso y que rápidamente generó repercusión en redes sociales.

El incidente ocurrió luego de uno de los goles de Palmeiras, cuando Abel Ferreira protagonizó un gesto obsceno dirigido al delantero argentino José Manuel López, conocido popularmente como el ‘Flaco’ López.

Las imágenes de la reacción del técnico se difundieron masivamente en distintas plataformas digitales y provocaron diversas críticas por parte de aficionados y medios deportivos, debido a la naturaleza del acto.

A raíz de ello, la CONMEBOL decidió intervenir y abrir un expediente disciplinario contra el entrenador del ‘Verdao’, al considerar que su comportamiento podría infringir el reglamento vigente.

Según se informó, la conducta de Ferreira estaría relacionada con una falta contemplada en el artículo 11, inciso B del Código Disciplinario de la Conmebol, el cual sanciona actitudes ofensivas, insultantes o escandalosas dentro de un evento deportivo oficial.

Esta situación podría traer consecuencias para el técnico portugués en las próximas semanas. Entre las posibles sanciones que se evalúan aparecen una multa económica y hasta una suspensión temporal que le impediría dirigir desde el banquillo.

Pese a la controversia generada, Abel Ferreira decidió pronunciarse sobre lo ocurrido y explicó las razones detrás de su reacción durante el compromiso frente al conjunto rimense.

El entrenador aseguró que el gesto estuvo dirigido hacia José Manuel López debido a que es uno de los jugadores a quienes más exige constantemente dentro del plantel de Palmeiras.

Asimismo, Ferreira señaló que mantiene una relación cercana con el atacante argentino, a quien considera casi como un hijo, destacando además que conoce perfectamente las capacidades futbolísticas del delantero y el potencial que posee dentro del equipo brasileño.

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