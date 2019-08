¡Con mucho estilo! El terrible golazo de Nahuel Bustos en River vs. Talleres por la Superliga Argentina [VIDEO]

Se llevó a Javier Pinola, trató de sombrear a Franco Armani y definió con calidad para poner el 1-0 en el Monumental de Núñez. A los 63 minutos del River Plate vs. Talleres , Nahuel Bustos adelantó al equipo de la visita en un partido válido por la cuarta jornada de la Superliga Argentina. Un baldazo de agua fría para el equipo de Marcelo Gallardo.



En un partido que contaba con Ignacio Scocco y Lucas Pratto, Talleres supo aprovechar una contra para adelantarse en el partido y ¿por qué no? llevarse tres puntos del duelo.



Antes del partido, a pesar del triunfo contra los paraguayos en la ida de la Copa Libertadores, el ‘Muñeco’ entendió que la llave todavía no está resulta. Entonces, el técnico del ‘Millo’ ha reservado a jugadores claves.



Milton Casco, Nacho Fernández, Nicolás De La Cruz y Matías Suárez -claves en la victoria copera- quedaron fuera de la convocatoria. Lo mismo ocurre con Leonardo Ponzio, quien todavía se está poniendo en buena forma.

Así fue el gol de Bustos en el River Plate-Talleres por la Superliga. (Video: FOX)

