River Plate no conoce la victoria en la Liga Profesional Argentina desde la fecha 2, cuando venció a Gimnasia y Esgrima de La Plata, y buscará en la séptima fecha, ante Banfield, volver al triunfo para recuperar terreno en el Torneo Apertura.

Este encuentro será especial para el hincha ‘millonario’, pues será el último de Marcelo Gallardo como director técnico del club, luego de que solo hace unos días anunciara su salida, motivada por los malos resultados en este inicio de temporada.

Según información del periodista César Luis Merlo, su reemplazo sería Eduardo ‘Chacho’ Coudet, quien resolvería su contrato con Alavés de LaLiga para dirigir al club en el que jugó en su etapa como futbolista profesional.

Con apenas siete puntos de 18 posibles, River Plate se encuentra relegado en la undécima posición de la tabla del Grupo B de la competición, mismo puntaje que su rival de turno, que buscará aprovechar el irregular momento del ‘milonario.

Si bien tienen la misma cantidad de puntos, Banfield llega a este choque, luego de golear de local por 3-0 a Newell’s Old Boys con doblete de Tiziano Perrotta y Mauro Méndez, dupla goleadora que sería inicialista este jueves.

En el historial, River tiene una amplia ventaja sobre ‘El Taladro’ con 54 triunfos, 27 empates y 21 derrotas. De hecho, la última vez que Banfield ganó en el Monumental fue en el 2022 por 2-1 y anotaciones de Alejandro Cabrera y Julián Palacios.

River vs. Banfield: horarios del partido

El encuentro entre River Plate vs. Banfield se disputará este jueves 26 de febrero en el Estadio Monumental (Buenos Aires, Argentina), válido por la fecha 7 del Torneo Apertura 2026.

Argentina: 19:30 horas

Bolivia: 18:30 horas

Brasil: 19:30 horas

Chile: 19:30 horas

Colombia: 17:30 horas

Ecuador: 17:30 horas

Estados Unidos (Central): 16:30 horas

Estados Unidos (Este): 17:30 horas

Estados Unidos (Montaña): 15:30 horas

Estados Unidos (Pacífico): 14:30 horas

México: 16:30 horas

Paraguay: 19:30 horas

Perú: 17:30 horas

Uruguay: 19:30 horas

Venezuela: 18:30 horas

River vs. Banfield: canales de TV

La transmisión del partido entre River Plate vs. Banfield estará a cargo de ESPN Premium, disponible en Argentina, mientras que en el resto de Sudamérica se podrá seguir por las señales autorizadas del pack fútbol y servicios de streaming asociados a la Liga Profesional.

