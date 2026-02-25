La fiesta del fútbol se vio empañada, una vez más, el último martes en el Callao, por responsabilidad de malos barristas que utilizan a este deporte para cometer delitos y alterar el orden público. Esto ocurrió en las inmediaciones del estadio Miguel Grau, escenario donde Sporting Cristal jugó ante 2 de Mayo por Copa Libertadores.

Una vez que se hizo pública la agresión de presuntos hinchas de Sport Boys en contra del público asistente al encuentro internacional, la dirigencia bajopontina emitió un comunicado en el que rechaza estos actos y expresó su solidaridad con los heridos productos de los ataques.

“El Club Sporting Cristal expresa su más enérgico rechazo a los hechos de violencia ocurridos el día de ayer. Desde la etapa previa al encuentro, el club adoptó medidas extraordinarias de organización y seguridad, redoblando esfuerzos y coordinando con la Policía Nacional, tanto en el Callao como en Lima”, indica la primera parte del documento.

“Lamentamos profundamente que, pese a estas acciones, se hayan producido agresiones en los alrededores del recinto que afectaron a nuestros hinchas, que acudieron únicamente a alentar al equipo. Nuestra solidaridad está con todas las personas afectadas”, agrega el comunicado.

COMUNICADO DE SPORTING CRISTAL

Según reportes periodísticos, varios buses, que al interior transportaban a hinchas celestes, fueron interceptados por vándalos que los atacaron con pierdas, palos y fuegos artificiales.

Algunos de los afectados fueron conducidos hasta una estación de Bomberos que se encuentra muy cerca del estadio Miguel Grau, y otros que presentaban lesiones más serias fueron conducidos a un nosocomio del sector.

En lo deportivo, en emocionante tanda de penales, Sporting Cristal superó por 5-4 a 2 de Mayo y jugará la tercera fase de la Copa Libertadores. En esta instancia, los celestes se medirán en duelos de ida y vuelta frente a Carabobo de Venezuela.

Aunque recién este viernes se conocerá la programación oficial de estos partidos, se jugará la ida entre el martes 3 y el jueves 5 de marzo, y la vuelta entre el martes 10 y el jueves 12 del mismo mes, cerrando como local el conjunto peruano por su mejor ranking en el sistema de clubes de la Conmebol.

TE PUEDE INTERESAR