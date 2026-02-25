El empate entre Sporting Cristal y Universitario de Deportes dejó mucho más que un resultado apretado en el Torneo Apertura 2026. Como suele ocurrir en partidos de alta tensión, las pulsaciones no bajaron con el pitazo final y el ambiente se trasladó a las tribunas. Cuando los jugadores cremas se dirigían a los vestuarios del Estadio Alberto Gallardo, se produjo un cruce verbal con un sector de hinchas celestes. Las imágenes se viralizaron rápidamente y el tema encendió el debate en redes sociales y programas deportivos. En medio de esa polémica, surgió una pregunta inevitable: ¿habría consecuencias disciplinarias?

Los protagonistas señalados en los videos fueron Javier Rabanal, Jairo Concha y Caín Fara, quienes respondieron a los gritos provenientes de la tribuna occidente. El intercambio generó incomodidad y abrió la posibilidad de una denuncia formal ante la Comisión Disciplinaria de la FPF.

En las horas posteriores al incidente, distintas versiones apuntaban a que el club rimense evaluaba presentar un reclamo. Sin embargo, con el paso de los días, la postura institucional comenzó a tomar forma y no necesariamente en la línea que muchos imaginaban.

De acuerdo con información difundida por el periodista deportivo Wilmer Robles, en La Florida se optó por no interponer ninguna denuncia contra los integrantes del cuadro crema. La decisión pasa por enfocarse estrictamente en lo deportivo y evitar que la polémica se prolongue en el plano administrativo.

Caín Fara, Javier Rabanal y Jairo Concha fueron captados discutiendo con hinchas se Sporting Cristal. (Redes sociales)

“Sporting Cristal no solicitará a la Comisión Disciplinaria castigo para Rabanal, Concha y Fara. En la interna están mentalizados en el partido ante Huancayo, Carabobo y en mejorar su eficacia”, fue el mensaje que trascendió desde el entorno celeste. Con ello, el club busca bajar la temperatura al episodio.

Esta postura contrasta con la adoptada por Alianza Lima, que sí presentó una denuncia formal contra los mismos protagonistas ante la Comisión Disciplinaria. El cuadro blanquiazul argumentó que los hechos ameritan una investigación bajo el Reglamento Único de Justicia.

Mientras tanto, en tienda celeste consideran que lo ocurrido forma parte de la efervescencia propia de un clásico y que no corresponde escalar el tema. La prioridad, según deslizan desde el club, es corregir errores en el campo y sumar puntos en las próximas jornadas.

Cabe señalar que, hasta ahora, la Comisión Disciplinaria no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso. Todo dependerá de si la denuncia presentada prospera y si se decide abrir un proceso contra los involucrados.

Así, en medio de un torneo que se juega tanto en la cancha como en los escritorios, Sporting Cristal optó por dar un paso al costado en la controversia. La rivalidad continúa, pero por ahora, desde el Rímac prefieren que la respuesta llegue con fútbol y no con documentos.

TE PUEDE INTERESAR