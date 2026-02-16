River Plate atraviesa por una pequeña crisis deportiva, pues ha perdido dos de sus últimos tres encuentros y el restante lo empató. Este martes 17 de febrero, en el Estadio La Pedrera de San Luis, tiene la oportunidad de volver al triunfo cuando debute ante el Club Ciudad de Bolívar por la primera fase de la Copa Argentina.

Los dirigidos por Marcelo Gallardo no se guardarán nada y buscarán sacar diferencia desde el pitazo inicial. El descontento del hincha millonario es más que evidente y un nuevo tropiezo podría alterar más las cosas en uno de los clubes más importantes del continente y exportador de futbolistas.

En frente estará un club de la Primera Nacional de Argentina que fue fundado en el 2002, y tiene la oportunidad perfecta de hacer historia y darse a conocer frente al mundo.

En River Plate, Marcos Acuña, uno de los referentes del plantel, se perderá el juego, pues atraviesa con un cuadro febril. Otro de los ausentes es Sebastián Driussi quien aún se recupera de un desgarro.

Convocados de River:

Convocados para la Copa Argentina. (Foto: River Plate)

Los ‘Millonarios’ llegan golpeados tras perder en la última jornada del campeonato local ante Argentinos Juniors. A esto, se suma la goleada en el Monumental de Núñez por 4-1 ante Tigre.

La posible alineación de River para este partido sería: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Agustín Ruberto y Facundo Colidio o Ian Subiabre.

¿Dónde ver River vs. Ciudad de Bolívar?

El choque entre River vs. Ciudad de Bolívar por la Copa Argentina 2026, tendrá la transmisión exclusiva de TyC Sports para todo el territorio argentino, además de su versión de streaming en la plataforma de TyC Sports Play; en México se podrá ver por Fanatiz México y TyC Sports Internacional, mientras que en Estados Unidos será televisado a través de Fanatiz USA, fuboTV y TyC Sports Internacional. Las acciones iniciarán desde las 8:00 p.m. (hora peruana, dos más en Argentina).

¿Qué canales transmiten River vs. Ciudad de Bolívar?

