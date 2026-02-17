Alianza Lima no está atravesando por un buen presente desde lo deportivo y eso ha golpeado duramente a su hinchada en medio de la conmemoración de los 125 años del club. Además de la eliminación de la Copa Libertadores a manos de 2 de Mayo –al perder por un global de 2-1–, el equipo no convence en la Liga 1 pese a que registra dos triunfos y un empate, sobre todo por el bajo rendimiento visto el pasado fin de semana en el 0-0 frente a Alianza Atlético.

Sumado a eso, en las últimas horas se pudo conocer que la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), a través de su Unidad Disciplinaria, le ha abierto un expediente a Alianza Lima por la supuesta infracción a un par de artículos del Manual de Clubes de la CONMEBOL Libertadores 2026, tras el encuentro de ida ante 2 de Mayo disputado hace dos semanas en el Estadio Río Parapití.

Según se puede leer en el portal de la CONMEBOL, la institución blanquiazul está siendo investigada por la Unidad Disciplinaria para corroborar si realmente se incumplieron los artículos 6.3.3 y 7.3.4.1 del mencionado manual. Si esto llega a comprobarse, podrían establecerse sanciones económicas.

El manual indica que el primer expediente está relacionado con el artículo 6.3.3, el cual se refiere al Marketing de emboscada. Este detalla cualquier intento de una entidad, marca o persona no autorizada de asociar indebidamente sus productos, servicios o imagen comercial con un torneo organizado por la CONMEBOL.

La CONMEBOL y el expediente disciplinario en contra de Alianza Lima. (Imagen: CONMEBOL)

Esta infracción puede cometerse a través de las redes sociales de la entidad involucrada, otros medios de comunicación o físicamente en áreas cercanas al lugar del compromiso, o espacios destinados a promocionar el evento en cuestión, como zonas paras el público y hospitalidades.

¿Cuál es la sanción económica en este tipo de incumplimientos? En caso de comprobarse que Alianza Lima cometió una infracción a dicho artículo del Manual de Clubes, recibirán una multa de al menos 100 mil dólares. Si es que ocurre una reincidencia por parte del club, el monto no debe bajar de los 200 mil dólares.

En esa misma línea, el segundo expediente bajo investigación tiene que ver con el artículo 7.3.4.1, vinculado a las entrevistas posteriores al encuentro, explicadas así: “Esta entrevista será realizada en el Campo de Juego por la Emisora Anfitriona (HB) y Titulares de Derecho (RH) inmediatamente después de la finalización del partido, en cuanto los jugadores y la posición estén listos”.

De momento, todavía no queda detallada cuál sería la infracción cometida por Alianza Lima en este caso, pero se supone que, al igual que en el artículo 6.3.3, la sanción también sería económica. Ojo, 2 de Mayo también está siendo investigado por la Unidad Disciplinaria, pero por la presunta violación a un solo artículo: el 5.4.2.

Alianza Lima empató sin goles ante Alianza Atlético en su último partido por la Liga 1. (Foto: ITEA Sports)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de su último empate sin goles ante Alianza Atlético, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Sport Boys, en el compromiso correspondiente a la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el viernes 20 de febrero las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

