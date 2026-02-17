En una temporada en donde Universitario de Deportes lucha por el tetracampeonato, Alianza Lima busca evitar que se dé este hecho histórico y Sporting Cristal intenta lavarse la cara tras sus últimas malas temporadas, es inevitable no sorprenderse por el actual líder del Torneo Apertura 2026: UTC. Con tres victorias en las tres primeras jornadas, el ‘Gavilán’ es, junto a Melgar, el puntero del campeonato con puntaje perfecto.

Acostumbrado a pelear por no descender en las últimas campañas, este inicio de año es muy alentador para el cuadro cajamarquino. Si bien el camino es largo y será inevitable que durante el recorrido hayan varios tropiezos, la hinchada ‘cajacha’ se ilusiona con un año sin sufrimiento por el fantasma de la baja y con las posibilidad de coger un cupo a un torneo internacional para el 2027.

En medio de esta algarabía, Carlos Bustos, director técnico de UTC, fue entrevistado por Exitosa Deportes e inevitablemente le preguntaron por Alianza Lima, su rival en la fecha 5 del primer certamen del año. Aunque su rival de este fin de semana es ADT, el estratega argentino, quien salió campeón nacional con el cuadro íntimo en el 2021, dio a conocer sus sensaciones.

“Es un partido especial por ser de local este sábado 28 (de febrero). Más allá del horario, lo más importante es lo que se viene este fin de semana. Nosotros nos sumamos al proyecto de UTC con una premisa fundamental: trabajar con mucha responsabilidad para cambiar la imagen que el club ha dejado en los últimos años. Eso es primordial para nosotros”, comenzó diciendo.

En dicho punto Bustos tiene razón, ya que en el 2025, por ejemplo, UTC terminó a solo tres puntos del descenso y se salvó recién en las últimas jornadas. En el 2024 la cosa fue peor, pues no perdieron la categoría por diferencia de goles y el pueblo cajamarquino lo sufrió hasta el final. En el 2023 la cosa fue menos grave, debido a que cerraron el año con cinco puntos por encima del último descendido.

Carlos Bustos conoce muy bien cómo es el campeonato peruano y el fútbol en general: no importa mucho cómo se comienza, sino cómo se acaba. UTC debutó con un triunfo por 2-0 sobre Atlético Grau, luego se impuso por 3-1 ante CD Moquegua y el pasado fin de semana venció por 1-0 a Cusco FC, el vigente subcampeón de la Liga 1.

El entrenador de 59 años es consciente que para mantener este nivel no solo tienen que cosechar buenos resultados frente a los equipos grandes, sino también contra los que están en una siguiente línea en el campeonato. La clave, explicó, está en el trabajo serio y la determinación para ir por el mejor resultado posible fecha tras fecha.

“Nuestra intención es ir partido a partido para ir posicionándonos en la liga. Es un torneo difícil; creo que los tres grandes y Melgar marcan una diferencia importante en cuanto a planteles y estructura. Sin embargo, de ahí para abajo, cualquiera le puede ganar a cualquiera. Por eso hay que trabajar seriamente y buscar el resultado positivo fecha a fecha”, aseveró.

¿Cuándo volverá a jugar UTC?

Luego de su último triunfo por 1-0 sobre Cusco FC, UTC volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a ADT, en el compromiso correspondiente a la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el sábado 22 de febrero las 11:00 a.m. y se disputará en el Estadio Unión Tarma.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

