El último sábado, luego del empate sin goles entre Alianza Lima y Alianza Atlético, la hinchada blanquiazul que llegó hasta el Estadio Mansiche no se guardó nada y despotricó contra sus jugadores a modo de protesta por el mal resultado. Uno de los principales apuntados fue Paolo Guerrero, quien ya venía siendo señalado desde los días previos por lo que sucedió frente a 2 de Mayo.

Recordemos que en la reciente eliminación de Alianza Lima en la Fase 1 de la Copa Libertadores, el ‘Depredador’ tuvo la oportunidad de ejecutar un penal que pudo haberlos puesto en ventaja en el primer tiempo. Sin embargo, le dio la posta a Eryc Castillo y este falló la ejecución, provocando la molestia de los hinchas íntimos.

La situación se agravó aún más cuando minutos más tarde, ya en frío y después de digerir el mal resultado frente a los paraguayos, Paolo reveló que no se atrevió a patear el penal porque no se encontraba con confianza. Así pues, con el empate del sábado ante Alianza Atlético, la tribuna se fue con todo en contra del delantero de 42 años.

Además de los insultos en contra de los jugadores de Alianza Lima, la fanaticada empezó a corear el nombre de Hernán Barcos, con el claro objetivo de incomodar a Guerrero. “Ole, ole, ole, ola, Barcos, Barcos...”, es escuchaba desde las graderías, dejando en evidencia que el público sigue extrañando al actual delantero de FC Cajamarca.

Paolo Guerrero fue uno de los señalados tras la eliminación de Alianza Lima de la Copa Libertadores. (Foto: GEC)

Respecto a esta situación, Leao Butrón, gerente de Academias y Franquicias del club victoriano, dejó en claro su postura. En primer lugar, se mostró agradecido con Hernán Barcos por un gran favor que le hizo cuando una de sus hijas tuvo un problema de salud en Argentina, aquella vez que Alianza Lima eliminó a Boca Juniors en La Bombonera.

“Yo también tengo que estar agradecido a Hernán. No solo por la parte deportiva, sino también por la parte personal: él me ayudó mucho en una emergencia que tuve con mis hijas en Argentina, fueron al partido contra Boca, una de ellas se puso mal y él me ayudó”, afirmó en diálogo con el programa Modo Fútbol.

En cuanto a la reacción de la hinchada, el exportero precisó: “Entiendo que todos los hinchas, también en la parte deportiva, básicamente es lo mismo. Siempre se va a recordar a Barcos. Él es, sin lugar a dudas, un ídolo de Alianza. Es el máximo goleador extranjero, creo que eso es normal, porque le tienen que hacer sentir el cariño”.

Sin embargo, aclaró que debería haber un equilibrio en ese tipo de manifestaciones, sin atacar al club. “Ahora, considero que siempre la institución debe estar por encima de todo. Un hincha no puede celebrar a cualquier jugador y despotricar contra la institución. Debe haber un equilibrio. Puedes apoyar al jugador que tú quieres, pero principalmente a tu institución”, aseveró.

Leao Butrón se retiró del fútbol en Alianza Lima tras la temporada 2020. (Foto: ONCE)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de su último empate sin goles ante Alianza Atlético, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Sport Boys, en el compromiso correspondiente a la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el viernes 20 de febrero las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

