En un duelo amistoso inigualable, River Plate vs. México se verán las caras EN VIVO y EN DIRECTO. Para seguir la transmisión de este partido deberás conectarte a la señal de ESPN a través de su plataforma de streaming Disney Plus, así como también por los canales TUDN y Vix. Si no cuentas con este servicio puedes seguir las incidencias a través de la web de Depor. Este encuentro está pactado para jugarse este martes 21 de enero desde las 7:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay), y se disputará en el Estadio Más Monumental de Buenos Aires, Argentina. Los dirigidos por Marcelo Gallardo, quiere darle más rodaje a los once que paró en los recientes partidos amistosos ante la U. de Chile a quien le ganó por 2-1, mientras que los mexicanos recogieron también un muy buen triunfo en otro amistoso ante Porto Alegre.





Gonzalo Montiel volvió a River previo al inicio de la Liga. (Video: River Plate)