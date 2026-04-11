River vs. Racing se enfrentan este domingo 12 de abril en el estadio Monumental de Buenos Aires, por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina. ¿En qué canales transmitirán el partido y a qué hora iniciará la transmisión, dependiendo de la zona horaria? Revisa la información completa para que puedas disfrutar de este encuentro desde la comodidad de tu casa.

Los ‘Millonarios’ se ubican a solo tres puntos de Independiente Rivadavia, líder del Grupo B de la competición con 23 puntos. El equipo de la franja se mantiene invicto desde la llegada del entrenador argentino Eduardo Coudet y buscará hacer pesar su localía.

Entre semana, River visitó a Blooming de Bolivia por la Copa Sudamericana y rescató un meritorio empate 1-1, pues se quedó con 10 hombres desde los primeros minutos de juego, luego de que Lucas Martínez Quarta recibiera la tarjeta roja por una infracción cuando era el último hombre.

En el último encuentro que jugaron, La 'Academia' se impuso 3-2 a River. (Foto: Racing)

Por su parte, Racing de Avellaneda, si bien se ubica en la quinta posición del torneo doméstico en el Grupo B, necesita seguir sumando, pues tiene a muchos rivales a solo unos puntos de distancia y podría perder esa ubicación.

Al igual que los ‘Millonarios’ disputó a mitad de semana un partido por la Copa sudamericana, pero sí consiguió un triunfo de 3-1 en Bolivia sobre Independiente Petrolero con goles de Gonzalo Sosa, Gastón Martirena y Adrián Marcos Fernández.

Debido a que tanto River como Racing tienen partidos programados la próxima semana por la contienda internacional, y hace poco viajaron a Bolivia, no se descarta que tanto Eduardo Coudet como Gustavo Costas decidan hacer rotación en sus equipos inicialistas.

River vs. Racing: horarios del partido

El encuentro entre River vs. Racing se disputará este domingo 12 de abril en el Estadio Monumental de Núñez, programado para las 6:00 p.m. en horario peruano, con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, y seis horas más en España.

River vs. Racing: canales de TV en el mundo

La transmisión del partido entre River vs. Racing estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en Disney Plus Premium. En Argentina también se podrá ver por TNT Sports. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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