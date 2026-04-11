Cienciano logró rescatar un empate en condición de visitante ante Juventud por la Copa Sudamericana y uno de los protagonistas del encuentro fue Carlos Garcés. El delantero del ‘Papá’ analizó el resultado obtenido fuera de casa y destacó la importancia de sumar en este tipo de competiciones internacionales.

El atacante ecuatoriano reconoció que el partido fue muy complicado y que el equipo tuvo que luchar durante todo el compromiso para poder rescatar un punto. “Sabíamos que teníamos que asomar y bueno, gracias a Dios conseguimos. Un partido muy difícil y muy duro, pero en este tipo de torneos siempre es importante sumar”, señaló tras el encuentro.

En esa misma línea, Garcés explicó que el desarrollo del compromiso fue bastante parejo y que por momentos ambos equipos tuvieron el control del juego. Incluso reconoció que el conjunto cusqueño todavía tiene varios aspectos por corregir.

“Al final creo que el partido fue parejo. En momentos no nos encontramos en la cancha, en momentos nos crearon. Creo que nos comportamos de buena manera, pero fue un partido duro y difícil. Obvio que hay mucho por mejorar y por corregir”, añadió el delantero.

El atacante también resaltó que este punto puede servir como impulso para lo que viene en el torneo continental. “Esperemos que este punto nos venga de confianza para corregir los errores”, comentó.

En el plano personal, Garcés aseguró que atraviesa un buen momento y que espera mantener el nivel mostrado en el inicio de temporada. “Estoy bien, gracias a Dios. He reiniciado el año de muy buena manera. Ese es el camino y esperemos seguir haciendo las cosas bien”, sostuvo.

Asimismo, el delantero se refirió a los rumores que surgieron en torno a su futuro y dejó en claro que su intención siempre fue continuar en el club cusqueño. “Se habló mucho, pero en realidad son solo rumores. Cienciano mostró el interés de continuar y bueno, feliz por el presente que tengo yo y por el presente que tiene el equipo”, expresó.

Finalmente, Garcés destacó la unión del plantel y aseguró que el grupo se encuentra motivado para seguir compitiendo en la temporada. “Estamos vivos. Sabíamos que en este tipo de competencias es importante sumar y que alguna chance íbamos a tener. La tuvimos, la concretamos, empatamos y eso nos mandó felices a casa”, concluyó.

Cienciano se prepara para recibir a Academia Puerto Cabello por la jornada 2 de la Copa Sudamericana. El equipo venezolano llega tras vencer a Atlético Mineiro en la primera fecha del torneo. El partido se disputará el jueves 16 a las 9:00 p.m.

TE PUEDE INTERESAR