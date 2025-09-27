River vs. Riestra se enfrentan este domingo 28 de septiembre, en el cruce válido por la jornada 10 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina 2025. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el Estadio Monumental de Buenos Aires, donde los dirigidos por Marcelo Gallardo parten como favoritos para sumar de a tres. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

River Plate dejó atrás la eliminación en los cuartos de final de Copa Libertadores, a manos de Palmeiras de Brasil, y ahora se mete de lleno en el Torneo Clausura, donde este domingo tendrá que recibir a Deportivo Riestra. El equipo de Marcelo Gallardo quiere regresar a la victoria después de tres partidos consecutivos, ya que no ganan desde el 13 de septiembre frente a Estudiantes de La Plata.

Para este encuentro, el ‘Muñeco’ no contará con las presencias de Enzo Pérez, Juan Portillo, Sebastián Driussi, Gonzalo Martínez, Maxi Meza, Germán Pezzella, Agustín Ruberto y Giorgio Costantini, quienes se vienen recuperando de distintas situaciones de salud.

Por otro lado, luego de varias semanas de negociación, River llegó a un acuerdo con Ian Subiabre y el juvenil extenderá su contrato hasta fines de 2028 con una cláusula de salida de 100 millones de euros. Cabe recordar que el atacante se encuentra en Chile para jugar el Mundial Sub 20 con la Selección Argentina.

Por ahora, Marcelo Gallardo no definió la formación con la que River enfrentará a Deportivo Riestra por la fecha 10 del Torneo Clausura, pero tendría una única duda en el mediocampo. Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Agustín De la Cuesta o Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Ignacio Fernández, Juanfer Quintero o Santiago Lencina; Facundo Colidio y Maxi Salas o Miguel Borja sería el probable equipo.

Deportivo Riestra, por su parte, llega en buen momento producto de sus cuatro victorias al ‘hilo’, donde sus ‘víctimas’ fueron Sarmiento, Talleres, Central Córdiba y Gimnasia y Esgrima La Plata. Esos resultados le han permitido escalar hasta el primer lugar del grupo B, mientras que el ‘Millonario’ es su escolta con un punto de diferencia (19 contra 18 puntos).

¿A qué hora juegan River vs. Riestra?

River vs. Riestra está programado para este domingo 28 de septiembre desde las 4:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 6:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 5:00 p.m.; en México a las 3:00 p.m.; y en España a las 11:00 p.m. del mismo día.

¿En qué canales ver River vs. Riestra?

River vs. Riestra se disputará en el Estadio Monumental de Buenos Aires, con la transmisión exclusiva de ESPN para Latinoamérica, disponible en teleoperadoras como Movistar TV y DIRECTV, además de las opciones de streaming en plataformas como Disney Plus, AFA Play y Fanatiz. En suelo argentino también se podrá ver por TNT Sports. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR