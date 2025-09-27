Una de las caras nuevas para el próximo proceso eliminatorio en la Selección Peruana, sin dudas, es Felipe Chávez, quien es la figura del Bayern Múnich II y espera pronto tener su oportunidad en el primer equipo, donde ya disputó un amistoso en la reciente pretemporada. El volante de 18 años es una apuesta a futuro y en la Videna entendieron rápido el mensaje, por lo cual enviaron una carta de reserva al cuadro bávaro para los próximos amistoso, siendo el primero el que enfrentaremos ante Chile en octubre. Sin embargo, su llamado podría esperar un poco más.

El volante sufrió una lesión que pone en duda su participación para la próxima fecha FIFA. La reserva del Bayern Múnich anunció su alineación titular para el partido ante Würzburg por la Regionalliga, y la ausencia de ‘Pipo’ llamó la atención de los hinchas, por lo que la cuenta oficial del club salió a aclarar el panorama.

“Felipe Chávez está lesionado para el partido en casa contra el Würzburg”, fue el mensaje del cuadro bávaro a través de @FCBayernCampus, la cuenta oficial a través de ‘X’ (antes Twitter). Eso sí, no brindaron mayores detalles de la lesión y tampoco el tiempo estimado de recuperación.

En ese caso, y dependiendo de la evolución de su recuperación, el futbolista de 18 años podría quedar fuera de los próximos compromisos del Bayern Múnich II, que cayó 3-1 en este partido en una clara señal de que sus compañeros sintieron su ausencia. La preocupación es que también se perdería los siguientes cotejos por la UEFA Youth League.

En lo que va de la temporada, Felipe Chávez suma 8 partidos entre la Regionalliga de Alemania y la UEFA Youth League con un registro de tres goles y dos asistencias. “Felipe demostró de forma impresionante la temporada pasada que es nuestro ‘Sr. Youth League’. Sus goles siguen un patrón claro, pero debido a su excepcional calidad, siguen siendo casi imposibles de defender”, declaró Peter Gaydarov, DT del Bayern Múnich II, hace unos días en la web oficial del club.

Hay que agregar que ‘Pippo’ Chávez dio sus primeros pasos en el fútbol en las divisiones menores del Augsburgo de Alemania y luego fue captado por el Bayern Múnich, quien en junio le ofreció una renovación de contrato de larga duración. Con el cuadro bávaro ha podido desempeñar diferentes funciones dentro de la cancha, tanto de volante ofensivo, mixto o incluso de mediapunta.

En caso no llegue a ser convocado para la fecha FIFA de octubre, podría tener su revancha en noviembre, cuando la Selección Peruana dispute dos próximos amistosos: ante Chile y Rusia, ambos en territorio europeo. Por lo pronto, en Alemania esperan una rápida recuperación de su joven talento.

