San Lorenzo vs. Olimpo : chocan este sábado 17 de marzo por la fecha 20 de la Superliga Argentina 2018 , en el estadio Pedro Bidegain, más conocido como el 'Nuevo Gasómetro', donde el 'Ciclón' buscará recuperar el nivel y meterse a los puestos de clasificación a la próxima Copa Libertadores. El duelo se jugará desde las 5:45 p.m., hora de Argentina, y 3:45 p.m., horario peruano.

PAÍS HORARIO México 2:45 p.m. Perú 3:45 p.m. Ecuador 3:45 p.m. Colombia 3:45 p.m. Chile 5:45 p.m. Argentina 5:45 p.m. Brasil 5:45 p.m.

San Lorenzo se 'desinfló', así se podría resumir la temporada para el cuadro de Claudio Biaggio, que llegó a pelear los puestos de arriba y ser escolta de Boca Juniors, pero que hoy no pasa por su mejor momento.



Tras los empates con Unión y Huracán, el 'Ciclón' cayó al quinto lugar de la clasificación, donde marcha con 33 unidades, cada vez más lejos de las 46 del líder Boca Juniors. El último triunfo lo consiguió en la jornada 16 cuando derrotara por la mínima a Newell's Old Boys.

Olimpo, por su parte, tampoco la pasa bien en la Superliga, pues continúa en el penúltimo puesto con solo 12 unidades. Los pupilos de Christian Bassedas cayeron en la fecha anterior por goleada (3-0) ante Unión, sumando así su decimotercera derrota en la temporada.



Además, a Bassedas se le presentó un problema extra: se le lesionaron los dos porteros titulares, Carranza y Anchoverri, por lo que para este sábado, debutará en el arco Guido Villar, de 20 años, quien apenas fue tres veces al banco de suplentes.



El juvenil, sin embargo, no le corre al reto: "No pienso en el partido hasta jugar. No me da miedo debutar contra San Lorenzo, pero haciendo las cosas sencillas", dijo Villar al Diario Olé.