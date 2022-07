Boca Juniors quedó eliminado de la Copa Libertadores a manos de Corinthians en la tanda de penales. A casi 24 horas de ese partido que se jugó en el Estadio La Bombonera, el mal resultado ya dejó su primera repercusión, pues Sebastián Battaglia dejó la dirección técnica del ‘Xeneize’.

El cuadro argentino anunció este miércoles la salida del exjugador mediante un comunicado en las redes sociales. “El club le agradece su contribución a lo largo de este ciclo”, se lee.

De la misma manera, en una nota que se publicó en la página web, Boca recordó que Battaglia logró una Copa de la Liga Profesional y una Copa Argentina. La institución le “guardará un eterno agradecimiento por su trabajo. Sebastián, Boca siempre será tu casa. Muchos éxitos en tu carrera”.

Cabe mencionar que el exmediocampista dirigió a la reserva del ‘Xeneize’ desde 2020 hasta agosto del 2021 cuando asume el mando del primer equipo tras la destitución de Miguel Ángel Russo. Por ahora, el club, donde militan Carlos Zambrano y Luis Advíncula, no ha anunciado al nuevo DT y los hinchas esperan esa información en las próximas horas.

Battaglia aclaró su comentario acerca de la falta de refuerzos en Boca

Tras el Boca Juniors vs. Corinthians, Battaglia criticó a la directiva del cuadro argentino por su pasividad en el mercado de fichajes. “Sí, seguramente se podría haber acelerado. Hay cuestiones que uno plantea y a partir de ahí se deberían resolverse en el tiempo que se tienen que resolver y no se resolvieron. Se han ido muchachos importantes, pero son situaciones que no las manejo yo”, señaló en conferencia de prensa.

“Tuvimos la oportunidad de pedir, de mejorar en cuanto a recambio… No fue así y hay que tratar de hacer lo mejor con el plantel que se tiene”, manifestó el entrenador en referencia a la salida del ‘Toto’ Salvio que no renovó y se fue Pumas UNAM de la Liga MX.

De acuerdo con TyC Sports, el vicepresidente del ‘Xeneize’, Juan Román Riquelme, se habría molestado por las declaraciones de Battaglia. En ese sentido, tras su su llegada a Ezeiza para el entrenamiento de este miércoles, el exjugador aclaró su comentario acerca de la falta de fichajes.

“Se está instalando de cómo tomó el plantel mis declaraciones de ayer. En ningún momento pensé agredirlo ni mucho menos. Dije que estoy muy orgullo de lo que se vio en cancha y que me sentí representado por los jugadores. Después es fútbol, fue una noche en la que no pudimos marcar el gol y quedamos afuera”, declaró para el mencionado medio argentino

Luego, pidió disculpas: “Si alguno se sintió mal, obviamente estaría bueno aclararlo. Ayer me sentí identificado y orgulloso. A partir de ahí nos tocó quedar afuera en los penales que muchas veces nos dieron alegrías. Ahora nos hace estar triste por la eliminación. Si alguien se sintió tocado, no fue la intención”.

