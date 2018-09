Le abren la puerta de regreso. Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), reconoció que Gerardo Martino tiene todas las condiciones para convertirse en entrenador permanente de Argentina , hoy dirigida interinamente por Lionel Scaloni.

El 'Tata' Martino , técnico del Atlanta United de la Major League Soccer (MLS), conversó con 'Radio Caracol' para negar cualquier tipo de contacto con los directivos de la Selección de Argentina, pues en las últimas horas lo relacionaron con el equipo nacional.

"No he hablado con nadie de Argentina. Además hay una situación laboral y contractual por resolver aquí en Atlanta. Estoy lejos de aclarar esa situación con los medios, pero no me han dicho nada, aún", indicó Martino al programa 'Alargue'.

"Hablar ante hechos que no son concretos, me resulta difícil. Es una cuestión de respeto a la verdad y no he tomado ningún contacto con Argentina. Eso sería prestarme para una situación que no he generado", añadió el 'Tata'.

Gerardo Martino se refirió también al presidente de la AFA y destacó el trabajo que realizó en los últimos años. "El 'Chiqui' ha estado en los peores momentos donde nos tocaron vivir situaciones muy difíciles y no contamos con el apoyo de los equipos del exterior. Lo respeto mucho porque no se separó en esas dificultades", indicó.

Por último, calificó de "normal" la relación que sostuvo con Lionel Messi durante su paso por la 'albiceleste. "No he tenido ningún inconveniente con él, ni con ningún otro futbolista de la selección argentina", puntualizó.