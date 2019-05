¿Scaloni renuncia al título? Su respuesta al papel de Argentina en la Copa América de Brasil

El seleccionador de Argentina , Lionel Scaloni , dijo este miércoles que el objetivo de la Albiceleste es hacer "una gran Copa América" y la prensa local filtró la supuesta nómina de 32 preseleccionados enviada a la Conmebol, en la que se destaca Sergio Agüero.



Los principales diarios deportivos del país austral publican una nómina de 32 jugadores que, aseguran, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) le mandó a la Conmebol.



En ella aparece el 'Kun' Agüero, delantero del Mancester City, quien no juega con Argentina desde la eliminación en los octavos de final del Mundial de Rusia 2018 ante Francia (4-3).



La AFA, que tiene tiempo hasta el 30 de mayo para anunciar la lista final de 23 jugadores, no oficializó la nómina, pero publicó en Twitter una breve declaración de Scaloni.



"Yo creo que el objetivo, tanto mío, del cuerpo técnico y creo que de la selección, es que estos chicos hagan una gran Copa América. No hablo del resultado final, sino de que la sensación de todos sea que progresamos, que dejamos algo importante. Ese es el objetivo nuestro, que estos chicos sigan sumando minutos y que el futuro sea aún más prometedor de lo que todos creemos", dijo el seleccionador.



Fuente: EFE

