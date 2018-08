Parece que la Selección de Argentin a prepara sangre nueva. El técnico provisorio, Lionel Scaloni, convocó a 20 jugadores que no participaron del Mundial Rusia 2018 para los amistosos FIFA de septiembre en los que no jugará la estrella Lionel Messi, quien había informado que no estaba disponible para la convocatoria.

Los partidos que Argentina disputará contra Guatemala y Colombia en Estados Unidos serán los primeros tras el mal desempeño del conjunto sudamericano en la Copa del Mundo, donde sufrió para superar la etapa de grupos y fue eliminado en octavos de final tras perder 4-1 contra Francia.

En línea con los pedidos del público de Argentina de una renovación de los jugadores de la albiceleste, la nómina es encabezada por los delanteros del Inter de Milán, Mauro Icardi y Lautaro Martínez, el goleador de Fiorentina, Giovanni Simeone, y el mediocampista de Sevilla, Franco Vázquez.

Es por ello que en la fotogalería de esta nota te presentamos a los jugadores que prescindió Scaloni de cara a estos dos nuevos partidos del cuadro argentino. No están Fazio, Otamendi, Agüero y otros. Javier Mascherano y Lucas Biglia renunciaron tras la Copa del Mundo.

Fuente (Reuters y Depor)