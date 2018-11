Luis Abram es uno de los jugadores más importantes de Vélez Sarsfield en esta temporada. Es por eso que a su entrenador, Gabriel Heinze , le dolió perderlo a horas de un partido tan trascendental ante San Lorenzo por la Superliga Argentina.



El equipo de Liniers empató 0-0 la noche del lunes ante el 'Cuervo' sin el defensor nacional en sus filas, hecho que molestó a Heinze pues en la Selección Peruana se negaron a que Abram se una más tarde a la convocatoria de Ricardo Gareca.



"Tengo una tristeza muy grande. No voy a decir nada porque uno siente una gran impotencia. No respetaron un carajo el trabajo que hacemos. No quiero decir más nada porque no quiero opacar el gran trabajo que hicieron estos chicos", dijo el DT de Vélez en conferencia de prensa.

Heinze no fue el único

El presidente de Vélez Sarsfield, Sergio Rapisara, tampoco ocultó su molestia por lo ocurrido con Abram y su convocatoria a la Selección Peruana. Explicó que en los casos de otros jugadores llamados por sus países, no hubo problema alguno.



"Hablamos con el cuerpo técnico de la AFA por Gastón Giménez y todo bien, lo mismo con la federación ecuatoriana por Alexander Domínguez. Pero hablamos con Gareca por Abram y la respuesta fue no, me llamó mucho la atención. Me ha caído mal. Lo tenías 10 horas después, Flaco querido", dijo Rapisara.