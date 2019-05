Brasil 2019, la última chance de Agüero: biografía, equipos, títulos, goles y vida personal del 'Kun' [PERFIL]

"Fíjense si usa pañales", fue lo primero que dijo un narrador argentino cuando vio a Sergio Agüero acomodarse la camiseta y amarrarse los chimpunes para debutar oficialmente con Independiente de Avellaneda. No podemos culparlo. El 'Kun' apenas tenía 15 años, pasaba el 1.60 metros de estatura y la cara era de niño. También le decían 'La Joyita' y hasta aquí, es uno de los más grandes delanteros que ha dado el fútbol argentino en las dos últimas décadas.



Lo ha hecho todo en Europa, batido muchos récords con el Manchester City , pero tiene una deuda que pagar en la Albiceleste. ¿Lo logrará en la Copa América de Brasil ? A continuación, la biografía, datos, títulos y vida personal del delantero que en sus inicios fue comparado con el mítico Romario.

Los inicios del 'Kun'

Sergio Leonel Agüero nació la tarde del 2 de junio de 1988 en Buenos Aires. Desde su nacimiento, el pequeño superó las dificultades de la vida, "Iba a ser un parto difícil para mi madre y los doctores decidieron que para que fuera posible tendrían que quebrarme la clavícula", contó Agüero en una entrevista a la BBC.



Es hijo de Adriana Agüero y Leonel del Castillo, ex futbolista. Así es, el jugador lleva el apellido de su madre, pues ambos progenitores eran menores de edad cuando nació el pequeño. Tiene una hermana mayor que se llama Jessica y es dos años mayor que él y cuatro hermanos menores, Daiana, Gaby, Mayra, Mauricio y Gastón, estos últimos también son futbolistas.



Sergio Agüero nació en Buenos Aires el 2 de junio de 1988. Sergio Agüero nació en Buenos Aires el 2 de junio de 1988.

El barrio de Florencio Varela fue el lugar en que creció el 'Kun', famoso apodo que le puso su vecino, Jorge Chetti, quien se convirtió en un gran amigo y apoyo para la familia Agüero – Del Castillo. ¿Y por qué 'Kun'? Cuando Agüero era tan solo un niño de dos años le encantaba ver 'Wanpaku Amukashi Kum Kum', un anime japonés que trataba sobre un travieso niño de la edad de piedra llamado Kum Kum que vivía con su familia y amigos al pie de una montaña. El futuro delantero del Manchester City, identificado con el protagonista, no podía pronunciar el nombre y decía 'Kun'.



La familia de Agüero vivía en un humilde hogar en un barrio conocido como "La cueva de las víboras". Su casa estaba rodeada de calles de tierra, de polvo en el verano y barro en el invierno. La vía de asfalto más cercana estaba a 400 metros. Su casa tenía un techo de metal, suelo de cemento y un armario improvisado de ladrillos y madera.



Con tan solo tres años, Agüero empezó a dar sus primeros pasos de fútbol, pues jugaba en las canchas alrededor de la casa donde impresionó a más de uno. Formó parte de diversos semilleros cuando Independiente de Avellaneda se fijó en él y con solo nueve años lo contrató para las divisiones inferiores. La historia empezó a escribirse.

Sergio Agüero en las inferiores de Independiente de Avellaneda. Sergio Agüero en las inferiores de Independiente de Avellaneda.

Agüero empieza a hacer historia

El 'Kun' disputó su primer partido a los 15 años un mes y tres días el 5 de julio de 2003 y se convirtió en el jugador más joven en debutar en la Primera División del fútbol argentino. Aquel día, Independiente enfrentó a San Lorenzo y Oscar Ruggeri decidió su ingreso a los 24 minutos del segundo tiempo en remplazo de Rivas. Batió el récord que Maradona sostenía por más de 30 años.



También fue el jugador más joven en debutar en la Copa Libertadores (2004 frente a Cienciano) y su primer gol como profesional llegó el 26 de noviembre de 2004 frente a Estudiantes. Tras afianzarse como titular y lograr su mejorar temporada (2005), el jugador que tiene como ídolo al brasileño Ronaldo migró a Europa.

Su llegada al Atlético de Madrid

El 30 de mayo de 2006, Sergio Agüero fue oficializado como nuevo jugador del Atlético de Madrid que pagó 20 millones de euros por sus servicios, marcando un récord tanto para el fútbol argentino como para la entidad española. Su debut fue el 27 de agosto del mismo año en la victoria 1-0 frente al Racing Santander y su primer gol llegó en su primer partido como titular el 17 de setiembre frente al Athletic de Bilbao. En su primera temporada disputó los 42 partidos oficiales de su equipo, 27 de ellos como titular. Marcó siete goles.



El 'Kun' estuvo cinco años en el equipo 'colchonero' donde anotó 101 dianas en 234 partidos y llegó a ser segundo capitán del equipo. Ganó la Copa Intertoto y el premio 'Golden Boy' en el año 2007. En 2010 obtuvo con el 'Atleti' la Europa League, el primer título continental para los madrileños después de 48 años y luego la Supercopa de Europa. Sin duda, uno de los mejores momentos de su vida llegó con el nacimiento de su hijo, Benjamín Agüero Maradona, que vino al mundo el 19 de febrero de 2009 en Madrid, fruto de la relación con su ex pareja, Giannina Maradona.

Sergio Agüero y uno de sus títulos con el Atlético de Madrid. Sergio Agüero y uno de sus títulos con el Atlético de Madrid.

La hora del Manchester City

El 28 de julio de 2011, el Manchester City oficializó le fichaje de Sergio Agüero por 40 millones de euros convirtiéndose entonces en el fichaje más caro del club. El 15 de agosto del mismo año, el fanático de la cumbia debutó con los 'Citizens' y a los ocho minutos marcó su primer gol, luego dio una asistencia y cerró la goleada sobre el Swansea con un doblete.



Debutó en la Champions League y el mejor momento de su carrera en el club se dio el 13 de mayo de 2012, cuando en una fracción de segundo, en el último partido y suspiro de la Premier League esa temporada, anotó el gol de la victoria sobre QPR dándole al Manchester City su primer título en 44 años,"Fue un momento histórico y para mí fue algo especial después de todos los años que había pasado jugando", declaró entonces el goleador del equipo.



Hasta la fecha, ha anotado 231 goles en 338 partidos con los 'Citizens', ha conquistado cuatro Premier League, cuatro Copas de la Liga, dos Community Shield, una FA Cup y ha sido el máximo goleador de la Premier League en la temporada 2014-15.

Argentina, su gran deuda

Agüero siempre formó parte de la Albiceleste. Su primer partido con la camiseta gaucha fue en el Sudamericano Sub 16 de Paraguay 2004 donde metió cinco goles en tres partidos y alcanzó las semifinales. También estuvo en la Sub 20 donde conoció a Messi, una amistad que perdura hasta el día de hoy.



En aquella categoría, el 'Kun' disputó dos Mundiales y ganó ambos; Holanda 2005 y Canadá 2007. En este último, fue capitán del equipo y ganó el Balón de Oro y Bota de Oro. Asimismo, estuvo en el equipo campeón de los Juegos Olímpicos Pekín 2008. Su debut con la absoluta fue el 3 de septiembre de 2006 en un amistoso contra Brasil cuando reemplazó a Tévez. En su primer partido como titular frente a Bolivia por las Eliminatorias anotó un tanto. Goleador de la selección en la Copa América de 2011 y 2015.



Sin embargo, Agüero no ha ido más allá con la Argentina. Junto a su generación, con Messi a la cabeza, ha perdido la final del Mundial de Brasil 2014, la Copa América de Chile y la del Centenario en Estados Unidos. En Rusia 2018, el 'Kun' también dejó mucho que desear. Aunque muchos no lo quieren ver más con la Albiceleste, Scaloni le ha dado una chance más para Brasil 2019.



"Cuando no estemos, nos van a extrañar. Yo siempre tendré la espina del Mundial de Brasil, siento que estoy en deuda. Lo que se habla de nosotros molesta y duele. Uno siempre quiere rendir mejor, pero no puedo hacer nada. Jamás salí a enfrentarme con alguien porque no es mi estilo. Aún así, no estando de la mejor manera, estoy cuarto en la tabla histórica de goleadores de la Selección", dijo alguna vez el 'Kun' en su defensa.



Sergio Agüero: campeón en Canadá 2007 y Holanda 2005. Figura en el Manchester City inglés (Foto: Getty Images) Sergio Agüero: campeón en Canadá 2007 y Holanda 2005. Figura en el Manchester City inglés (Foto: Getty Images)

La vida personal de Agüero

Estuvo casado con Giannina, hija de Diego Maradona, con quien tuvo un hijo, Benjamín (19/2/09 en Madrid). Entre 2012 y 2017 estuvo en pareja con "La Princesita" Karina, cantante tropical, que dijo que lo que la conquistó fue "su carisma, una de las armas más importantes a la hora de tener una carrera". Le gusta mucho la cumbia y grabó temas con el grupo Los Leales que tiene un tema en su honor, y ha cantado con Pablo Lescano, de Damas Gratis. Le encanta jugar con la Xbox junto con su amigo de la infancia, Gustavo Galeron. Participó de la película "Torrente 4", de Santiago Segura, en 2011, junto con famosos como Belén Esteban, Kiko Rivera Pantoja, Kiko Matamoros, Ana Obregón y Eugenia Martinez de Irujo.

