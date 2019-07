Muñeco de oro: Marcelo Gallardo y la historia detrás de ser nominado al premio The Best

Si hay una escuela que saca pecho tras el anuncio de los diez nominados al premio ‘The Best’ es la argentina. Con tres entrenadores –Ricardo Gareca, Mauricio Pochettino y Marcelo Gallardo – los ‘ches’ rompen con una ironía: mientras su selección cambia constantemente de técnico, ellos triunfan lejos de quienes se visten de ‘albiceleste’.

Sin embargo, más allá de gustos personales, si hay un nombre propio que destaca, precisamente, por lo hecho dentro de sus fronteras es el de Marcelo Gallardo. El ‘Muñeco’, como ya dicen muchas personas ligadas al fútbol de dicho país, es para River Plate, lo que Carlos Bianchi fue para Boca Juniors por mística, competitividad y adaptación.

Así celebró Marcelo Gallardo el empate ante Boca en la final de ida de la Copa Libertadores. (Getty Images)

Aunque el DT de 43 años todavía tenga la espina clavada de no haber podido levantar el título de la Superliga, sí que ha disfrutado, y más de la cuenta, a nivel internacional. El último año –razón por la cual está en la lista– consiguió la segunda Copa Libertadores (una especial por hacerlo ante el rival de toda la vida) como líder del ‘Millonario’, además de vencer en la Recopa Sudamericana al Athletico Paranaense.

Un momento especial

A veces hay momentos puntuales que cambian la carrera de alguien o hasta la historia de una corporación. En ese famoso tren que muchas veces pasa solo una vez fue que se trepó Marcelo Gallardo. El exjugador, que había pasado dos años inactivos tras su experiencia en Nacional de Uruguay, parecía tener todo arreglado para tomar las riendas de Newell’s hasta que recibió una llamada.

La desesperación de Marcelo Gallardo mientras veía caer al millonario desde un palco en el Estadio Nacional. (Fuente: Fox Sports)

Como le contó a Juan Pablo Varsky en una entrevista, el ‘Muñeco’ no lo pensó tanto. “Las cosas a veces tienen momentos inesperados y por el momento de River y de Ramón Díaz no lo esperaba, pero las cosas se dieron así”, contó el ahora mejor técnico en la historia del cuadro riverplatense en los ya cinco años que lleva al mando.

No obstante, los resultados no llegan solos, sino con una metodología de trabajo que el argentino ha encontrado de la mano de gente de confianza que lo rodea. Junto a Matías Biscay y Hernán Buján, Gallardo ha construido un círculo solido que le da importancia a cada ramificación. Siguiendo con la entrevista que tuvo con el periodista argentino, Marcelo recalcó en ello. “Me gusta que se sientan importantes. Además es bueno que no siempre te digan que sí, no necesito eso y ellos lo saben”.

Matías Biscay, el asistente de Gallardo que está invicto dirigiendo a River. (Getty) Matías Biscay, el asistente de Gallardo que dirigió la final de la Copa Libertadores. (Getty)

De esa manera se pudo entender cómo, sin el entrenador principal en la banca de suplentes, River pudo sacar adelante los dos partidos más importantes en su historia. Aquel día en La Bombonera, y el otro en el Santiago Bernabéu, el ‘Muñeco’ no pudo dar indicaciones desde la cancha por una suspensión y fue Biscay quién guio al equipo para poder vencer a Boca.

Un apasionado del fútbol

Para ser el mejor en algo tan estudioso como el fútbol hay que ser algo más que un fanático. Quizás un apasionado o, si llegamos al extremo, un obsesionado con el trabajo que tienes entre manos. Y al final, si hay una palabra que puede describir a Marcelo Gallardo es la de la pasión que destila por el deporte que ha practicado durante tantos años.

Marcelo Gallardo celebrando el título de la Libertadores en el Santiago Bernabéu. (Fox Sports)

Tras dejar el fútbol profesional, el ‘Muñeco’ se enfocó en el trabajo del entrenador, algo que ya se podía ver desde su cuenta de Twitter, donde constantemente gustaba de hacer comentarios analizando diferentes partidos y hablando, entre otros, de Lionel Messi y sus mejores momentos en el FC Barcelona.

Los años pasaron y las obligaciones lo alejaron de las redes sociales. El estudio del rival de la próxima fecha y la adaptación al cambio de jugadores que vivió en cada ciclo como entrenador de River le quitaban la mayor parte del tiempo –ni para ver Netflix se daba respiro–, algo que terminó dando resultados en el día a día con el grupo de jugadores que lo rodean.

En la Copa Libertadores del 2012, Marcelo Gallardo dirigía a Nacional de Uruguay, que perdió ante Alianza Lima en el Estadio Nacional. (Fuente: Youtube)

En el 2019, el “Muñeco, Muñeco” que corea el Monumental de Nuñez cada vez que su equipo es local ya es una tendencia. Los resultados han enamorado al hincha riverplatense de un entrenador que llegó a la que fue su casa como jugador por una llamada sorpresiva y que ahora está a un paso de hacer más historia siendo nominado al premio ‘The Best’.

► Ricardo Gareca: ¿le volvió a abrir las puertas de la Selección Peruana a Claudio Pizarro?



► Ricardo Gareca sobre Christian Cueva: "No me gustó lo que vi pero sí me gustó que estuviera con su esposa"



► Ricardo Gareca: "No habrá un peruano en Real Madrid pero sí en otras ligas competitivas"



► Vacílate con los mejores memes de los celestes tras quedar eliminados de la Copa Sudamericana [FOTOS]