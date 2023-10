Ha dejado de ser un caos para estar en un periodo de entendimiento entre ambos. Entre idas y vueltas, la relación de Wanda Nara y Mauro Icardi se mantiene vigente aunque existen ciertas situaciones que los hacen caer en inestabilidad. La argentina ha hablado, en medio del tratamiento por la leucemia que padece, sobre su actualidad con el jugador de Galatasaray de Turquía. Hace algunos meses, este vínculo se puso ‘en jaque’ por la infidelidad del futbolista con ‘La China’ Suárez.

“A Mauro lo conozco hace doce años. Es un montón de tiempo y es una relación que hoy en día es muy difícil de sostener, sobre todo por nuestros trabajos”, ha confesado durante una entrevista con a edición argentina de la revista ‘¡HOLA!’. revelando que no está en su mejor momento con el futbolista.

“Lo que yo siempre valoro y priorizo es que, a pesar de un montón de situaciones, siempre nos elegimos y elegimos nuestra familia y el proyecto que tenemos. Priorizo sobre todo el corazón que tiene Mauro y lo buena persona que es”, agregó la conocida ‘influencer’ argentina.

Wanda Nara revela que ya no es celosa

Las épocas duras pasaron en una relación que reveló sus problemas personas. Las redes sociales se convirtieron en un medio de ‘desahogo’, pero lastimosamente fueron dejando una imagen desde celos hasta inestabilidad, afectando a sus familias.

“Cuanto más grande estoy, menos polvorita. Quizás cuando era más joven era más celosa. Ahora no. Tengo la convicción de que uno está con quien quiere estar y si alguien ya no quiere estar con vos, no podés hacer nada. A veces peco por ser tan sincera e impulsiva. Tenemos un celular en la mano y hacemos un desastre. En ese momento sentí que era así. Dejaría de ser auténtica si te dijera que me arrepiento. Pero también es cierto que nadie se carga la familia de nadie”, mencionó en cuanto a su presente con el delantero argentino.

El tratamiento por la leucemia

Cada siete días, Wanda Nara se somete a varias extracciones de sangre para que los médicos se aseguren de que le tratamiento está respondiendo de manera correcta. Cabe recordar que, la esposa del futbolista, vive entre Buenos Aires, Estambul y Roma.

“Creo que la enfermedad me acercó mucho más a mis valores, a entender que lo que realmente importa son las personas que tenemos cerca y los momentos que vives con ellos. Todo lo demás termina, te mueres y se queda aquí. Siempre viví la vida como si fuera el último día y ¡ahora mucho más!”, agregó. De esta manera, parece que la familia Icardi-Nara pasa por momentos de trabajo y reflexión.





