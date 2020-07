El Balón de Oro 2020 no se entregará este año a causa de la propagación del coronavirus en el mundo y más de un futbolista fue el más afectado. Lionel Messi y Cristiano Ronaldo encabezaban la lista de favoritos para quedarse con este premio, pero no fueron los únicos que se quedaron con la ilusión de pelear por el reconocimiento.

Karim Benzema y Robert Lewandoski aparecían como serios candidatos para pelearle a los más ‘bravos’ del balompié el trofeo, debido a las grandes temporadas que redondearon con Real Madrid y Bayern Munich, respectivamente,

Te invitamos a ver la galería para que descubra a los demás futbolistas que más sonaban para ganarse un asiento en la gala de la entrega del Balón de Oro.

Primera vez en la historia que no se entregará el Balón de Oro

La noticia de la no entrega del Balón de Oro fue confirmada por la revista France Football, encargada de brindar este importante reconocimiento, la misma que explicó todas las razones para esta suspensión que se da por primera vez desde 1956, año desde que que se entregó el premio en el deporte de manera ininterrumpida hasta la actualidad.

“Un año tan singular no puede, y no debe, ser tratado como un año ordinario. En caso de duda, es mejor abstenerse que persistir. Debido a que la equidad que prevalece para este título honorario no se pudo preservar, en particular a nivel estadístico y también en la preparación, ya que todos los aspirantes al premio no se podían alojar en el mismo barco, ya que algunos vieron que su temporada se redujo radicalmente , otros no. Entonces, ¿cómo se compara lo incomparable?”, sostuvo la revista France Football sobre la suspensión de la entrega del Balón de Oro.

