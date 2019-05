La frase en la camiseta de Mohamed Salah que 'encendió' las tribunas en Anfield

Barcelona vs. Liverpool EN VIVO ONLINE. Los 'reds' perdieron 0-3 contra los catalanes en la ida por la semifinal de la Champions League. El cuadro inglés, que cierra la eliminatoria en casa, no contará con la presencia de su estrella Mohamed Salah por lesión, aún así el egipcio es viral en Facebook por una frase en su camisa.

La oncena dirigida por el alemán Jürgen Klopp no podrán contar por lesión con Mohamed Salah, Roberto Firmino y Naby Keita. Eso no fue impedimento para que los lesionados asistan a alentar a su equipo hasta el estadio Anfield, donde esperan remontar el 0-3 que recibieron en la ida de semifinales de la Champions League.

La estrella egipcia del los 'reds' llegó hasta el estadio donde se juega el Barcelona vs. Liverpool para alentar a sus compañeros. Lo que nunca se imaginaron los hinchas de Inglaterra fue que el ariete del cuadro inglés asistió con una camiseta que llevaba la frase: "Never give up" (Nunca te rindas), lo que encendió las tribunas.

Mohamed Salah se lesionó el pasado sábado, en el minuto 73 del encuentro contra el Newcastle United por la Premier League, cuando sufrió un golpe en la cabeza en un choque con el meta eslovaco Martin Dubravka, que le obligó a abandonar el terreno de juego en camilla, siendo reemplazado por Xherdan Shaqiri.