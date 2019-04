Barcelona vs. Manchester United: A qué hora y dónde ver en vivo online partido hoy por la Champions League

▷ ¿Coutinho ante su futuro club? El morbo del Barça-United por la partida del brasileño a Old Trafford en 2020

Champions League | Sigue la primera jornada de los partidos de ida por los cuartos de final de la Liga de Campeones, hoy el Barcelona con Lionel Messi, visitará al Manchester United en el ‘Teatro de los sueños’ (Old Trafford), buscando asegurar su pase a las semifinales de la UCHL, este encuentro se jugará desde las 14:00 horas y será transmitido por Fox Sport para toda Latinoamérica y Movistar Liga de Campeones para España.

El Barcelona FC llega a este partido de ida por los cuartos de final de Champions League tras dejar en el camino al Lyon. Mientras que el Manchester United hizo lo propio ante el PSG en París. Este encuentro es el partido más esperado de esta jornada, para algunos considerado como una final anticipada.

Cómo llega el Manchester United

Los ‘Diablos Rojos’ no la pasan bien en la Premier League, el United viene de sufrir una derrota ante Wolverhampton por 2-1. La escuadra de 'Red Devils', casi no tiene chances de ganar el torneo local es por ello que el cuadro de Ole Gunnar Solskjær pone todas su fichas a la Champions League donde buscará asegurar un triunfo de local hoy en Old Trafford.

Cómo llega el Barcelona

El cuadro de Ernesto Valverde l lega con todos su titulares pero su única es Dembéle, quien sigue lesionado tras el partido de vuelta de los octavos de final ante el Lyón y baja desde entonces. Con la Liga Santander prácticamente ganada, el Barcelona todavía tiene la intención de obtener el título de la presente de Champions League.

Posibles alineaciones del Manchester United vs. Barcelona

Manchester United : De Gea, Young, Bailly, Smailling, Lindelof, Shaw, Fred, Matic, Pogba, Lukaku y Martial.



Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba, Busquets, Rakitic, Arthur, Messi, Coutinho y Luis Suárez.



Manchester United vs. Barcelona : dónde ver en vivo y horario

Argentina - 16:00 horas por FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur

Bolivia - 15:00 horas por Fox Sports Cono Sur

Chile - 15:00 horas por FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur

Colombia - 14:00 horas por Fox Sports Colombia, Fox Sports Cono Sur, FOX Play

Costa Rica - 13:00 horas por FOX Play Norte

Ecuador - 14:00 horas por FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur

Estados Unidos - 15:00 horas por Univision Deportes, UniMás, Watch TNT, Radio Barca, Univision NOW, B/R Live, TNT USA, Univision Deportes

México - 14:00 horas por FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

Panamá - 14:00 horas por Fox Sports Cono Norte, FOX Play Norte

Paraguay - 15:00 horas por Fox Sports Cono Sur

Perú - 14:00 horas por Fox Sports Peru

Uruguay - 16:00 horas por FOX Play Sur, Fox Sports Uruguay, Fox Sports Cono Sur

Venezuela - 15:00 horas por FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

Barcelona vs. Manchester United: programación Champions League

VIDEO | El barcelona viene de ganar por 2-0 al Atlético de Madrid por LaLiga Santander

Lionel Messi marcó el 2-0 del Barcelona vs Atlético de Madrid por la fecha 31 de Liga Santander 2019.

