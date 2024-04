Con tan solo 17 años, Endrick es una de las principales figuras emergentes del fútbol brasileño y muchas de las esperanzas están puestas en él para que pueda darle la sexta Copa del Mundo a su país. Su repercusión ha sido tal que no le pesó la camiseta de la Selección de Brasil, anotando en el triunfo sobre Inglaterra (1-0) y el empate ante España (3-3). Sin duda alguna, es un tocado para este deporte. No obstante, en las últimas horas unas recientes declaraciones suyas han encendido las alarmas en Palmeiras y desde ya esperan que no se desenfoque de sus principales objetivos.

Sucede que el joven delantero y su novia, Gabriely Miranda, estuvieron como invitados en el podcast Pod Delas, donde revelaron detalles inéditos de cómo llevan su relación. Para sorpresa de muchos, contaron que ambos han firmado una especie de contrato de pareja que cuenta con diversas cláusulas.

Una de ellas es que tienen terminantemente prohibido el “cambio drástico de conducta”, algo que busca fortalecer la estabilidad de la relación y evitar conflictos. Asimismo, tanto Endrick como Gabriely están obligados a manifestar su amor con afirmaciones como “te amo”, sin importar en la situación en la que estén.

Como era de esperarse, en Palmeiras estuvieron al tanto de las declaraciones de Endrick y no ocultaron su disconformidad en que esté enfocado en temas extrafutbolísticos, más allá de que se trate de una relación que pertenece a su ámbito privado. Y es que parte de esa molestia dentro del cuadro brasileño son válidas, pues él sigue siendo un menor de edad y su pareja tiene 21 años.

El primero en pronunciarse fue Abel Ferreira, director técnico del ‘Verdão’, quien no evitó responder a una pregunta respecto a lo que está pasando al rededor de su joven figura. “Espero que no se pierda con cosas extrafutbolísticas, es un consejo. Deja que se concentre. Si quiere llegar a otros niveles, tiene que centrarse en lo esencial”, manifestó en su más reciente conferencia de prensa.

Hay que tomar en cuenta que Palmeiras es el vigente campeón del Brasileirao, pero en la presente edición ya sumaron su primera derrota al perder por 0-1 ante el Internacional de Porto Alegre en el Allianz Parque. Eso sí, en su debut vencieron por la mínima diferencia al Vitoria con un tanto de Richard Ríos. Endrick, por supuesto, fue titular en ambos compromisos y destacó a pesar de que no tuvo la oportunidad de anotar.

Recordemos que el nacido en Taguatinga ya tiene un contrato firmado por el Real Madrid, donde deberá reportarse desde la temporada 2024-25 cuando cumpla la mayoría de edad, el 21 de julio de este año. Su fichaje costó 45 millones de euros, más 25 millones en variables, lo cual permitió que Palmeiras pudiera vender a su joven promesa. Endrick se formó en el combinado ‘albiverde’ desde que tenía 11 años, destacando con luz propia en todas las categorías inferiores hasta ser ascendido al primer equipo.

Endrick se sumará al Real Madrid cuando cumpla la mayoría de edad. (Foto: Getty Images)





¿Qué se le viene a Palmeiras?

Luego de perder por 0-1 ante el Internacional de Porto Alegre, Palmeiras volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Flamengo por la tercera jornada del Brasileirao 2024. Dicho compromiso está programado para el domingo 21 de abril desde las 2:00 p.m., se disputará en el Allianz Parque y será transmitido en exclusiva para toda Latinoamérica a través de la plataforma de streaming de Star Plus.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO