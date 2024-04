La eliminación del FC Barcelona de la Champions League, perdiendo por 1-4 ante el PSG en el Estadio Olímpico Lluís Companys, todavía ha dejado mucha tela por cortar y, peor aún, con un aroma de vestuario partido alrededor. Y es que, lo dicho por Ilkay Gündoğan después del pitazo final, si bien ha recibido el respaldo de un amplio sector de la prensa por su autocrítica en un momento donde hay que dar la cara, no ha caído del todo bien en algunos jugadores porque consideran que hubo señalamientos innecesarios.

El primero en pronunciarse abiertamente al respecto fue Ronald Araújo, sindicado como uno de los principales culpables por lo sucedido frente a los parisinos, ya que su innecesaria falta sobre Bradley Barcola terminó en una expulsión que obligó al Barça a jugar con diez jugadores desde el minuto 29. Aunque no citó su nombre de manera directa, cuando Gündoğan analizó el encuentro habló precisamente sobre la infracción del uruguayo, algo que obviamente lo dejó mal parado frente a las cámaras.

“Esto es la Champions League. No importa el rival, es imposible remontar si uno de tus jugadores es expulsado. Estamos muy decepcionados. Sentíamos que teníamos el control del partido antes de la tarjeta roja. Si es falta, es tarjeta roja. No he visto la repetición y seguramente vosotros lo sabréis mejor. Es difícil de decir, pero en estos momentos cruciales debes estar seguro que puedes recuperar el balón”, comenzó argumentando el alemán.

En esa misma línea, el exjugador del Manchester City sostuvo que el defensor ‘charrúa’ pudo haber tomado una mejor decisión por el bien del equipo. “Si no consigues la pelota, y no sé si la toca o no, debes dejarlo ir. Prefiero conceder el gol o dejar al delantero con un uno contra uno. Se tiró el balón largo y no sé si llegaba a la pelota. Podía dejar la oportunidad a nuestro portero y que nos salvara o incluso conceder un gol. Ponerte con un hombre menos por la roja tan temprano en el partido te mata”, agregó.

Con este panorama, Ronald Araújo estuvo en la presentación de la decimonovena edición del libro Relats Solidaris que se hizo en la Antigua Fábrica de Estrella Damm, en donde dio unas breves declaraciones a los medios de comunicación, quienes no evitaron preguntarle sobre lo dicho por Gündoğan. “Prefiero guardarme lo que pienso, hay valores y códigos de vestuario que pienso que hay que cumplir”, apuntó el también defensor de la Selección de Uruguay.

Si bien Araújo no quiso dar nombres ni mencionar precisamente el mediocampista germano, es evidente que está incómodo y se sintió señalado luego de una derrota que ha dejado bastantes estragos en la interna del FC Barcelona. Este cortocircuito, por supuesto, tendrá que ser resuelto lo más pronto posible pensando en el clásico del fin de semana, donde se juegan una chance importante de alcanzar al Real Madrid en el liderato de LaLiga.

“No me siento responsable, pero condiciona el partido dejando con diez al equipo. Luego hay muchas cosas en el contexto del partido, se lo que puedo aportar al equipo. Agradecido al equipo que siempre me está enviando mensajes, y al público que cuando me expulsaron cantaron uruguayo, el culé de verdad siempre me ha apoyado y me demostrado el cariño”, sentenció Ronald, dejándole un mensaje de agradecimiento a los hinchas ‘azulgranas’ que lo respaldaron tras su expulsión.

El zaguero de 25 años es un indiscutible para Xavi Hernández, por lo que es un hecho que estará en su alineación titular. Veremos qué repercusiones tienen sus declaraciones, pues indirectamente dijo que Ilkay Gündoğan incumplió ciertos códigos de vestuario al citar su jugada para explicar la caída en la Champions League. Más allá de eso, la temporada todavía no termina y están obligados a pasar la página lo más pronto posible, por más sombrío que está el clima en la interna del club.

¿Qué se le viene al Barcelona?

Luego de perder por 1-4 ante el PSG y quedar fuera de la Champions League en cuartos de final, el Barcelona volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite al Real Madrid por la jornada 32 de LaLiga 2023-24. Dicho compromiso está programado para el domingo 21 de abril desde las 2:00 p.m. (a las 9:00 p.m. en España), se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu y será transmitido en exclusiva para toda Latinoamérica por la señal de DSports, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, además de su versión de streaming en la plataforma de DGO.





