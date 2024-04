El Manchester City tuvo el 67 % de la posesión del balón frente al Real Madrid y registró nueve remates directos a la portería –seis más que los blancos–, datos que hablan de su aplastante superioridad en el Etihad Stadium. Sin embargo, el fútbol no entiende de estadísticas ni números, solo de goles y frialdad en los momentos claves. Por eso, aunque los ‘Citizens’ hayan hecho todos los méritos posibles para clasificar a las semifinales de la Champions League, el cuadro español cogió el boleto después de ser más efectivo en la tanda de penales.

Este resultado adverso en contra de los ingleses, por supuesto, trajo consigo múltiples comentarios respecto al rendimiento colectivo del equipo y, especialmente, a una nueva caída de Pep Guardiola. Uno de los más ácidos en opinar fue Stanley Collymore, exdelantero con largo recorrido en el fútbol británico y que en su momento llegó a representar a la Selección de Inglaterra. A través de una publicación en X (antes Twitter), disparó con todo en contra de los ‘celestes’.

Tomando como base los 115 cargos que se le imputan al City por irregularidades financieras, y que están siendo investigados por la FA (Asociación Inglesa de Fútbol), el exfutbolista fue directo al grano y deslegitimó las posibilidades de un club como el de Pep, de ganar un torneo como la Champions League. “No lo olviden, niños, solo eres un gran club cuando se gana la Copa de Europa (Champions League), y solo eres un club realmente grande cuando se hace sin trampas”.

Esta no es la primera vez que Stan Collymore lanza un ‘dardo’ de alto calibre en contra del Manchester City, pues un año también habló fuerte sobre las posibles sanciones que podría recibir el club inglés. “Lo triste es que, si se les declara culpables una vez concluida la investigación, es muy probable que los citizens no tengan que hacer frente a ninguna consecuencia real. No hay nada más vergonzoso en el deporte que tus premios se consideren nulos e inválidos”, dijo en diálogo con Caught Offside.

Evidentemente desde el Manchester City no van a emitir una respuesta sobre lo dicho por el exjugador de 53 años, pues ahora tendrán que enfocarse en lo que resta de la temporada. La eliminación ante el Real Madrid ha sido un golpe duro, especialmente porque son los vigentes campeones del torneo y en esta eliminatoria lo demostraron minimizando a su rival en el Etihad Stadium. Lamentablemente para ellos, el fútbol es así, no sabe de merecimientos.

El contrato de Pep Guardiola todavía vence en junio del próximo año, por lo que su salida después de esta caída está más que descartada. Eso sí, como ya le sucedió en el FC Barcelona y en el Bayern Múnich, llega un momento en el que el desgaste es inevitable y su ambición por seguir mejorando le requerirá un cambio de aires e, incluso, un posible año sabático. Quizás esto suceda cuando finalice la temporada 2024-25, pero por ahora todavía tiene como reto pendiente ganar el doblete en el presente curso: Premier League y FA Cup.

Pep Guardiola ganó la Champions de la temporada pasada con el Manchester City. (Foto: Getty Images)





¿Qué se le viene al Manchester City?

Luego de perder en penales ante el Real Madrid (3-4) y quedar eliminado de la Champions League, Manchester City volverá a tener actividad este fin de semana cuando enfrente al Chelsea por las semifinales de la FA Cup. Dicho compromiso está programado para este sábado 20 de abril desde las 11:15 a.m., será disputará en el Wembley Stadium y será transmitido para toda Latinoamérica por la señal de ESPN Deportes, disponible en la parilla de operadores de DIRECTV, Movistar y Claro, además de su versión de streaming en la plataforma de Star Plus.

Posteriormente, los dirigidos por Pep Guardiola se enfocarán en lo que resta de la Premier League para buscar repetir el plato de la temporada pasada en el plano local. Los ‘Citizens’ enfrentará al Brighton & Hove Albion por la vigésima novena jornada, en el encuentro que tendrá lugar en el American Express Community’s Stadium, se jugará el jueves 25 de abril a las 2:00 p.m y también será transmitido por ESPN. Actualmente los ‘celestes’ son líderes con 73 puntos, teniendo al Arsenal (71) y Liverpool (71) como escoltas. Si no quieren depender de otros resultados, están obligados a vencer a las ‘Gaviotas’.





