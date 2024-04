Como todo en esta vida, el fútbol pertenece a un ámbito de la sociedad donde todo es dinámico y nada está estancado en el siglo pasado, cuando este deporte era dominado solo por hombres y la participación de la mujer era mínima. Sin embargo, todavía hay personajes con pensamientos arcaicos y que con sus acciones o declaraciones exponen ese pedazo de machismo que es difícil de erradicar. ¿El último lamentable ejemplo? Ramón Díaz y sus recientes afirmaciones en una conferencia de prensa en Brasil.

Luego de la derrota del Vasco da Gama ante el Red Bull Bragantino (2-1), en el duelo correspondiente a la segunda jornada del Brasileirao, el director técnico argentino no tuvo mejor idea que explicar la caída de su equipo hablando del arbitraje. Eso sí, en lugar de situar su crítica desde la capacidad de la terna arbitral, según su consideración esta no puede ser medida de igual manera si en el VAR hay una mujer a cargo.

Ramón Díaz no se refirió específicamente a los árbitros a cargo del encuentro que se disputó ayer en el Estadio Nabi Abi Chedid, sino al de la fecha pasada, cuando Vasco da Gama venció por 2-1 a Gremio en el arranque del campeonato brasileño. Así pues, el nacido en La Rioja sostuvo que una arbitra en el videoarbitraje no tiene la capacidad de entender la dinámica del juego, por lo que no puede determinar qué es o no es penal.

“Respecto a los árbitros, no podemos hablar mucho porque está el VAR y en el último partido que pasó jugando de local en Vasco, una señorita, una mujer interpretó un penal de otra manera, que el fútbol es diferente. Y principalmente de que el VAR lo tenga que decidir una mujer, me parece y creo que es bastante complicado para ella. Porque el fútbol es tan dinámico”, apuntó el exentrenador del Al Hilal en conferencia de prensa.

Posteriormente, después de darse cuenta de su error y toda la repercusión que generó en las redes sociales, Ramón Díaz volvió a conversar con los medios de comunicación en zona mixta e intentó aclarar sus afirmaciones. Tratando de arreglar lo que dijo en primera instancia, el estratega, de 63 años, explicó que lo que quiso decir fue que una sola persona no puede estar a cargo de las decisiones que se aplican en el VAR.

“Primero, si se interpretó algo mal de mi declaración quiero pedir disculpas. Me pareció que lo que quise decir yo es que una sola persona no puede tener una decisión tan importante como es en el fútbol y que es la participación del VAR en las decisiones, tan importante que hay en el juego y en todo. Si se interpretó mal, pido disculpas, pero no es mi intención. Un saludo a toda la gente del Vasco y que vamos a seguir luchando. Un abrazo grande”, manifestó.

Evidentemente, estas aclaraciones no fueron suficiente para detener las olas de críticas hacia Ramón Díaz, provenientes de usuarios en redes sociales y hasta de periodistas, quienes cuestionaron que todavía mantenga una visión tan sesgada de la participación femenina en el fútbol. Veremos si en las próximas horas hay nuevas declaraciones respecto a este asunto o, quizás, algún pronunciamiento de los encargados del arbitraje en Brasil.

¿Qué se le viene a Vasco da Gama?

Luego de perder por 2-1 ante Red Bull Bragantino, Vasco da Gama volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Fluminense por la tercera jornada del Brasileirao 2024. Dicho compromiso está programado para el sábado 20 de abril desde las 2:00 p.m., se disputará en el Maracaná y será transmitido en exclusiva para toda Latinoamérica a través de la plataforma de streaming de Star Plus.





