El club Pelotas de Brasil vuelve a ocupar los titulares en la prensa deportiva mundial. Esta vez no por su peculiar nombre, sino porque unos de sus hinchas fue expulsado del estadio en el partido que jugó ante Novo Hamburgo (empate 1-1). El seguidor del cuadro gaúcho mostró en la tribuna los tatuajes nazis que llevaba y generó el rechazo del resto de asistentes. Si bien no existe un video del hecho ocurrido el último fin de semana, el fotógrafo del equipo, Volmer Pérez, registró distintas imágenes de lo ocurrido en las graderías. El caso ya da la vuelta al mundo.

Tal como informan los medios brasileños, el hincha de Pelotas se sacó la camiseta y el resto de espectadores no tardaron en identificar una frase sobre su cuerpo: “Mein Kampf”. La misma hace referencia al título del libro que escribió Adolf Hitler llamado en español “Mi Lucha”.

Además de estas palabras, el fanático brasileño llevaba una cruz de hierro en su brazo. El sujeto fue rodeado por los otros hinchas del Pelotas y la seguridad del estadio tuvo que intervenir para que no sea agredido. Sin embargo, nada lo libró de ser expulsado del recinto deportivo.

Expulsan del estadio a un hincha tras exhibir tatuajes nazis. (Foto:@xavacast)

El club Pelotas no reveló la identidad de su hincha, pero no tardó en pronunciarse sobre el hecho. En redes sociales, el club de Río Grande do Sul condenó deslindó de cualquier manifestación relacionada al racismo, aunque no explicó si tomará medidas severas contra el sujeto.

“El amor por los muchos que somos, es parte de la belleza del club. Es por esta conciencia histórica que quienes se sienten representados por el discurso del odio, por desgracia cada vez más común, son y serán siempre repelidos de la Baixada. Quien dice que no es sólo el club, como institución. Es nuestra afición la que sabe reconocer de lejos que no tiene la dignidad de llamarse Xavante”, expresaron desde el club.

Para el siguiente partido, los hinchas se organizaron y armaron una pancarta en la que expresaron: “GE Brasil no calla ante el grito de los malos. #¡No al racismo!”

Expulsan del estadio a un hincha tras exhibir tatuajes nazis. (Foto:@xavacast)





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.