¡Uno más a la lista! En los últimos meses, la Premier League ha sido sacudida por casos de amaños deportivos, con varios jugadores siendo expuestos y enfrentando ahora sanciones severas. Esta vez, el foco está en Lucas Paquetá, quien fue formalmente acusado por la FA (Federación Inglesa de Fútbol) de cometer cuatro infracciones relacionadas con su conducta en los partidos de la Premier League con el West Ham, enfrentando al Leicester City el 12 de noviembre de 2022; Aston Villa el 12 de marzo de 2023; Leeds United el 21 de mayo de 2023; y AFC Bournemouth el 12 de agosto de 2023. El jugador de la Selección de Brasil tiene hasta el 3 de junio de 2024 para presentar una respuesta.

Después de varios casos, incluidos los de Sandro Tonali y Nicolò Zaniolo, relacionados con las apuestas deportivas, la FA, con el fin de erradicar esta acción antideportiva del fútbol, inició una investigación exhaustiva sobre esta práctica que ha sido recurrente en los últimos meses. El jueves 23 de mayo, surge otro implicado: Paquetá está siendo investigado por haber recibido cuatro tarjetas amarillas entre noviembre de 2022 y agosto de 2023.





El jugador del West Ham United fue formalmente acusado por la entidad deportiva inglesa y podría recibir una sanción grave si se comprueba su culpabilidad. De acuerdo con la Federación Inglesa de Fútbol, se le imputa al jugador infringir dos de sus normativas al intentar supuestamente influir en los partidos para favorecer a una o más personas en apuestas deportivas. Paquetá estaba consciente de que la investigación estaba en marcha desde que se hizo pública la noticia por primera vez en este verano.

El jugador brasileño, llamado por Dorival Júnior para participar en la Copa América 2024 en Estados Unidos, tiene experiencia previa en acusaciones de amaño en el fútbol. Se le relacionó anteriormente con un posible traspaso al Manchester City, pero esos rumores se extinguieron por completo ante las especulaciones sobre su presunta participación en casos de apuestas deportivas.

Es importante destacar que el ex jugador del Milán y Olympique de Lyon no es el primero en ser objeto de una investigación por parte de los responsables de la Premier League. Durante el año pasado, la estrella del Brentford, Ivan Toney, fue sancionada con una suspensión de 8 meses y recibió una multa de más de 60 mil dólares. Además, el futbolista italiano Sandro Tonali, quien jugaba para el Newcastle, enfrentó acusaciones por violar 50 puntos del reglamento de la federación y desde octubre de 2023 no participa en ningún encuentro oficial.





Comunicado oficial de la FA sobre Paquetá

Según el comunicado, el brasileño habría infringido las reglas E5 y F3 de la Federación Inglesa de Fútbol. “El jugador ha sido acusado de cuatro infracciones de la Regla E5.1 de la FA en relación con su conducta en los partidos de la Premier League del club contra el Leicester City el 12 de noviembre de 2022; Aston Villa el 12 de marzo de 2023; Leeds United el 21 de mayo de 2023; y AFC Bournemouth el 12 de agosto de 2023″, se lee en el primer párrafo.

En el segundo apartado, la FA detalla que Paquetá habría inducido a que le sacaran tarjetas con el fin de beneficiar a extraños que habrían apostado a que el jugador recibiría: “Se alega que buscó directamente influir en el progreso, la conducta o cualquier otro aspecto o ocurrencia en estos partidos al buscar intencionalmente recibir una tarjeta del árbitro con el propósito indebido de afectar las apuestas mercado para que una o más personas se beneficien de las apuestas.”

Finalmente, el ente deportivo inglés indicó que el jugador del West Ham United tiene un poco más de una semana para presentar su defensa. “Lucas Paqueta también ha sido acusado de dos infracciones de la Regla F3 de la FA con respecto a presuntos incumplimientos de la Regla F2 de la FA. El jugador tiene hasta el 3 de junio de 2024 para dar respuesta a estos cargos, sujeto a cualquier solicitud de prórroga de este plazo. La FA no hará más comentarios hasta la conclusión de este caso”.

La FA acusó de manera formal a Lucas Paquetá de amañar partidos en la Premier League. (Foto: Captura de The FA).





Respuesta de Lucas Paquetá ante acusación

Después de enterarse de las acusaciones presentadas por la FA, Paquetá respondió a través de las redes sociales, expresando su sorpresa y malestar por la imputación realizada por el ente deportivo inglés. Además, el jugador del West Ham United precisó que siempre se mostró dispuesto a colaborar y proporcionó toda la información que le solicitaron en su momento.

“Estoy muy sorprendido y molesto al ver que la FA ha decidido imputarme. Durante nueve meses he cooperado y en cada paso de la investigación y he proporcionado toda la información que he podido. Niego los cargos en su totalidad y lucharé con todo aliento para limpuiar mi nombre. Debido al proceso en curso, no haré más comentarios”.

Respuesta de Lucas Paquetá via redes sociales ante acusación de la FA. (Foto: captura de Instagram).





