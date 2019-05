Le dolió mucho: la pálida reacción del Flamengo ante el gol de Paolo Guerrero en sus cuentas oficiales

Paolo Guerrero , ex 'rojinegro', abrió el marcador en el Internacional vs Flamengo y la reacción del 'Mengao' en sus redes sociales dejó boquiabierto a más de uno. El tanto del delantero nacional les cayó como un baldazo de agua helada, pues era su 'engreído'.



Flamengo no esperaba que Guerrero les dé su saludo tan temprano en el partido. Apenas corrían los 5 minutos del partido y el goleador del Inter y ex del 'Mengao' ya rompía las redes del que alguna vez fue su equipo querido en Río de Janeiro. El golpe fue tal que las redes oficiales del Flamengo informaron del gol, pero evitaron reconocer al autor, en clara señal del dolor que les causó.

Flamengo llega tras derrotar 3-1 a Cruzeiro en su primera presentación en la nueva edición de la liga brasileña. Días antes, el elenco carioca, perdió 2-1 a manos de Liga de Quito y postergó a la última fecha de la fase de grupos su acceso a octavos de final de la Copa Libertadores.



"Sabemos de nuestra capacidad, de nuestra calidad. Sabemos que podemos hacer una buena campaña. Si el título vendrá, es otra cosa. Pero sabíamos que empezar bien el Brasileirao era importante", analizó el volante de Flamengo, Willian Arão, en la previa.



Inter arrancó el partido con Marcelo Lomba; Zeca, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta, Iago; Rodrigo Dourado, Patrick, Edenílson D'Alessandro, Nico López; Paolo Guerrero.​

► 'Bombazo' de última hora: delantero congoleño entra en la agenda de los 'Culés'



► Los dos salvavidas de Isco para salir del Real Madrid: uno menos top que el otro



► Messi siempre en lo más alto: los 20 futbolistas más valiosos de las semifinales de Champions League [FOTOS]



► Con Iker Casillas y tres peruanos: la larga lista de futbolistas con problemas en el corazón [FOTOS]