El pasado 11 de abril, en el Día Mundial del Parkinson, la voz de Emiliano Pinsón resonó con fuerza en el mundo del periodismo deportivo, pero esta vez no para relatar hazañas futbolísticas, sino para compartir su conmovedora historia de lucha y superación frente a esta enfermedad neurodegenerativa. El reconocido periodista argentino sorprendió al comunicar su alejamiento de un programa en DSports Radio debido a su batalla contra el Parkinson. Sin embargo, su determinación y optimismo lo mantienen firme en su compromiso con los medios y la emisora, aunque ahora priorizando su tratamiento y bienestar.

En una entrevista reveladora con el canal Olga, Pinsón abrió su corazón y compartió los momentos de incertidumbre y temor que vivió al enfrentarse a su diagnóstico. Reconoció que le costó un año hacer pública su enfermedad, temiendo que afectara su carrera profesional. Sin embargo, el apoyo de su familia y colegas le brindó la seguridad necesaria para enfrentar la situación con valentía.

“Me costó decirlo un año, fácil. Se lo conté a mi familia, a mis jefes y se portaron de primera en mi laburo. ¿Si tenía miedo? Re. Pensé que me limpiaban del trabajo. Es más, al otro día que le conté a mi jefe me llamaron de Recursos Humanos y llamé a mi abogado para que me haga los números. Fui con los números a la mesa, te lo juro. Cuando terminamos de hablar, estaba esperando que me dijeran cuánto para pelear la indemnización. Y me dijeron: ‘No, dale. Anda a seguir laburando’. Ese miedo pasó a ser más seguridad”, contó.

El periodista recordó los primeros signos que lo llevaron a buscar ayuda médica, destacando cómo los síntomas afectaron su vida diaria y su trabajo. Relató el impactante momento en el que recibió el diagnóstico de Parkinson y cómo, con el tiempo, aprendió a aceptar su nueva realidad y a seguir adelante con determinación.

“En lo personal, jugando a la pelota. Cuando empezamos a salir un poco en pandemia, yo jugaba al fútbol todos los sábados. En una de esas, voy a gambetear y no puedo. No me salió el movimiento, no es que no pude porque me sacaron la pelota. Lo dejé pasar. Lo hice dos o tres veces, y a la tercera quise gambetear, intenté una jugada, pisé la pelota, me caí y todos se cagaron de risa, yo también me hubiera reído. Todo el mismo día. Era raro. Yo me sentía que me movía raro, robótico. Eran sensaciones”.

Pinsón también abordó el estigma asociado a las enfermedades neurológicas y cómo enfrentó los prejuicios y la falta de comprensión de los demás. Su relato sincero y directo revela la importancia de la aceptación y el apoyo en la lucha contra el Parkinson.

Con humor y sinceridad, Pinsón compartió sus experiencias cotidianas y sus desafíos personales, destacando la importancia de mantener una actitud positiva y optimista frente a la adversidad. Su mensaje de esperanza y resiliencia inspira a todos aquellos que enfrentan desafíos similares.

“Cuando sueño y me acuerdo, siempre sueño que no tengo Parkinson. Mi vida es independiente del Parkinson. Yo me levanté como todos los días con algún dolor. Todos los días me duele algo. Lo tomo como algo normal, no digo: ‘Uh, la puta madre’. Hay días que me cuesta más bañarme, la espalda no me la puedo secar nunca. Cuesta. Ya está, y salís. Si te quedás en el pasado, te anclás. Si preguntas por qué a mí... Ya está. Mirá para adelante”, esbozó.

El periodista también habló sobre su tratamiento y cómo ha incorporado nuevas opciones, como el cannabis y la Melena de León, en su búsqueda de bienestar. Su determinación y voluntad de explorar diferentes enfoques médicos reflejan su compromiso con su salud y su deseo de vivir plenamente a pesar de la enfermedad.

En un gesto de generosidad y empatía, Pinsón ofreció palabras de aliento y consejos a quienes enfrentan situaciones similares, alentándolos a hablar abiertamente sobre su enfermedad y buscar el apoyo necesario para enfrentarla.

“El Parkinson me hizo conocer gente que no la hubiera conocido. Un profesor de entrenamiento, kinesiologos, gente amable que está pendiente de vos. Te cruzás con gente increíble. ¿Está bueno tener Parkinson? No. ¿Pero preferís tenerlo? Me creo mejor tipo, con mejores relaciones. Me siento más preparado para un montón de cosas más que antes. No quiero que me tengan lastima. Quiero que me digan que soy un pelotudo si hago mal mi trabajo. Soy un tipo normal con una patología, nada más que eso”, contó.

