Kylian Mbappé tiene claro su futuro y todo hace indicar que no cambiará su decisión de no renovar su contrato con el París Saint Germain, el cual termina en junio del 2024. Este panorama pone contra las cuerdas al cuadro parisino, ya que por más que han presionado al delantero desde todos lados, no han podido convencerlo de extender su vínculo. Así pues, en el Real Madrid mantienen la calma y no intervendrán hasta que el jugador quede completamente libre. Cuando esto se dé, podríamos verlo vestido de blanco en el Santiago Bernabéu.

Aunque cierta parte de la afición ‘merengue’ sigue resentida por la vez en que Mbappé los dejó plantados para quedarse en el PSG, lo cierto es que hay muchos que lo quieren en España lo más pronto posible. Uno de ellos es Bernd Schuster, exjugador madridista, quien conversó con el diario Bild y se refirió al futuro del astro francés.

Según la mirada del también exentrenador ‘blanco’, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, hará todo lo posible para fichar a Mbappé en este mercado de pases, pues reconsiderará su decisión inicial de no entrometerse al ver que su plantilla no cuenta con un centrodelantero de categoría para competir a nivel de Europa. Recordemos que el objetivo del conjunto español, cada vez que arranca una nueva temporada, es ganar la Champions League.

“No me imagino a Joselu convirtiéndose en el delantero centro habitual del Real Madrid. Cristiano Ronaldo y Karim Benzema siempre han marcado treinta o cuarenta goles por temporada en los últimos diez años, Joselu no los hará. Por eso creo que Florentino Pérez fichará a Mbappé este verano”, sostuvo el alemán.

Asimismo, Schuster cree que, mientras ‘Kiki’ siga en el PSG, no será parte de la élite del fútbol mundial al no estar jugando en una de las tres mejores ligas del ‘Viejo Continente’. A pesar de que aún tiene 24 años –en diciembre cumplirá 25–, el germano considera que Kylian está perdiendo sus mejores años en un club que hace tiempo vienen siendo una decepción en Europa.

“Mbappé tiene que meterse en una de las tres mejores ligas de Europa lo antes posible, y el Real Madrid todavía necesita un delantero que le garantice al menos treinta goles. Cada vez es más grande la decepción en el PSG. Está perdiendo sus años dorados allí. Tiene que irse ya del PSG”, agregó.





Mbappé ya trabaja con el PSG

Mientras espera algún posible diálogo con los altos manos del PSG, Kylian Mbappé ya se sumó a los trabajos de pretemporada en París y será parte de la gira asiática que tendrá el club como parte de su preparación para la campaña que se avecina. De momento, ya fue convocado por Luis Enrique para el amistoso de este viernes frente al Le Havre.

El entrenador español es consciente de que, mientras el delantero francés esté en el equipo, deberá sacarle el máximo provecho a su calidad. Es innegable todo lo que le puede aportar a su idea de juego, por lo que no intervendrá en su decisión de marcharse en junio del próximo año y dejará su renovación en manos de los directivos.





