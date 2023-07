Cuando Sadio Mané salió del Liverpool, jamás imaginó el calvario que viviría en el Bayern Múnich. No solo pasó de ser uno de los mejores delanteros del mundo a estar relegado a un rol secundario en Alemania, sino también a perder la confianza en sí mismo, algo que un delantero de su categoría necesita para sentirse cómodo. Bajo ese contexto, se le abrió una puerta en la Liga de Arabia Saudita y no está dispuesto a rechazarla.

Según la información de Fabrizio Romano, el delantero senegalés aceptó negociar el interés del Al Nassr y está abierto a la posibilidad de marcharse del cuadro alemán. Si bien en un principio tenía planeado quedarse, ante la postura del Bayern en buscarle una salida, no vio otra opción que mirar otros horizontes. Lo simple: no quiere quedarse donde no lo tomarán en cuenta.

“Sadio Mané ha aceptado negociar los términos de su fichaje por la liga saudí. Al Nassr está trabajando para conseguirlo. Mané quería quedarse, pero el Bayern está presionando para encontrar una solución y separarse. Sadio está considerando seriamente a Arabia Saudita y negociará los términos del contrato con Al Nassr”, sostuvo el periodista italiano, especialista en el mercado de pases del fútbol mundial.

La próxima semana será clave para todas las partes. Si finalmente Al Nassr consigue llegar a un acuerdo con el Bayern Múnich, nada impedirá que Sadio Mané se marche a la Liga de Arabia Saudita y se sume a la constelación de estrellas que están mudando al Medio Oriente. Con un contrato vigente hasta junio del 2025, los germanos no desaprovecharán esta oportunidad.

Sadio Mané tiene contrato con el Bayern Munich hasta junio de 2025. (Foto: Getty Images)

La alineación de lujo que busca armar el Al Nassr

Además de Cristiano Ronaldo, Al Nassr cuenta con varios futbolistas de talla mundial y el principal objetivo que tiene para esta temporada será ganar la Liga de Arabia Saudita, ya que en la pasada campaña se quedaron a cinco puntos del vigente campeón, el Al Ittihad. Así pues, Sadio Mané se sumaría a un plantel que contará con una oncena de lujo.

Luis Castro, director técnico del cuadro de Riad, podría armar el siguiente equipo cuando se confirme el fichaje del atacante africano: David Ospina en la portería; Sultan Al Ghannam, Abduleah Al-Amir, Ali Al Oujami y Ghislain Konan en la línea defensiva; Marcelo Brozović y Abdullah Alkhaibari en el centro del campo; Khalib Al Ghannam, Anderson Talisca y Sadio Mané como atacantes; Cristiano Ronaldo como centrodelantero. Un lujo.

¿Cómo le fue a Al Nassr en sus últimos amistosos?

Si bien Al Nassr está buscando armar un plantel competitivo para ganar la Liga de Arabia Saudita, lo cierto es que Luis Castro tiene mucho trabajo por delante ya que hasta el momento todavía no puede engranar su idea de juego en el equipo. Hasta el momento, el estratega portugués dirigió cuatro amistosos internacionales, en donde sumó dos victorias y dos derrotas: venció al Alverca (2-0) y al Farence (1-5); sin embargo, no pudo con los europeos y perdió ante el Celta de Vigo (0-5) y el Benfica (1-4).





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.