No juzga a su jugador: la respuesta de Tite sobre la denuncia a Neymar por violación sexual

Prefiere no opinar sobre Neymar. El técnico de la selección de Brasil , Tite, se negó a "juzgar" la denuncia de violación que una mujer presentó contra el delantero sudamericano, que atribuye las acusaciones a un intento de extorsión.



"Entiendo la importancia del asunto, su real dimensión. Y también sé que es un asunto personal, es preciso tiempo para que las personas puedan juzgar los hechos. Yo no voy a permitirme juzgar los hechos", afirmó el DT de Brasil sobre Neymar.



"No tenemos los hechos lo suficientemente claros. Sólo el tiempo puede dar esas respuestas". "La selección está por encima de todos", añadió Tite, que enfrentó numerosas preguntas sobre el caso y aseguró: "En los tres años que tengo de convivencia con Neymar, los asuntos personales que tratamos siempre fueron leales y verdaderos".



El escándalo estalló la tarde del sábado, cuando los medios locales publicaron una denuncia realizada la víspera por una mujer brasileña a la policía en Sao Paulo que acusaba al atacante de forzarla a tener relaciones sexuales sin su consentimiento tras invitarla a mediados de mayo a un hotel de París.



Le caen con todo

Además de enfrentar la denuncia por violación en Sao Paulo, Neymar será investigado por la Policía Civil de Rio de Janeiro por la divulgación de un video en el que expuso conversaciones de WhatsApp y fotos íntimas de la mujer -sin mostrar su cara o su nombre-, intentando probar su inocencia.



El astro del PSG publicó el video el sábado a la noche en sus redes sociales, negando todo lo narrado en la denuncia y exponiendo las supuestas conversaciones que ambos mantuvieron durante dos meses hasta que organizaron y culminaron su encuentro.

► Lo dicen desde Liverpool: "Philippe Coutinho se arrepiente de haber firmado por Barcelona"



► A Zidane no le gusta esto: el gran favorito para dejar el Real Madrid esta temporada



► Se lo 'roba': Conte pidió a volante del Real Madrid para su Inter de Milán versión 2019-20



► ¡Estás loco, Zlatan! ¡Estás loco! El espectacular gol de 'chalaca' del sueco en la MLS [VIDEO]