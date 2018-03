Cuando a Roberto Carlos le han preguntado por Neymar , el exjugador del Real Madrid siempre lo ha elogiado. Sin embargo, esta vez, en una entrevista con 'France Football', el brasileño ha dejado una declaración que muchos han entendido como una crítica para el delantero del PSG.



Preguntado por la lesión de Neymar con el PSG, misma que no lo dejará estar en las canchas al menos por cinco semanas más, Roberto Carlos ha insinuado que el ex del Barcelona no se cuida como debe hacerlo un futbolista profesional.

Conoce un poco más de la vida de Neymar. (Video: Fernando Falco)

"En Brasil somos religiosos y creemos que estas cosas, este tipo de accidentes, no ocurren por casualidad. Creo que a partir de ahora Neymar se centrará más en su trabajo y se cuidará mejor", dijo el exlateral del Real Madrid a la citada fuente.



De otro lado, Roberto Carlos agregó que Neymar tomó una buena decisión al salir del Barcelona en el pasado mercado de verano.



"Hizo bien en firmar por el PSG. Si quiere ser el mejor del mundo debía abandonar el Barça porque ahí está Messi. Pero también tiene que ser consciente de que mientras estén Messi y Cristiano, deberá conformarse con ser el tercero", dijo el excrack brasileño.