Neymar Junior vivió una gran presentación el último sábado como nuevo jugador del Al Hilal. Fichado desde el PSG por casi 100 millones de euros, el delantero brasileño se presentó ante su nueva afición y prometió títulos para el club al que no dudó en calificar como el más grande de Arabia Saudita. Como cuando llegó a Francia desde el Barcelona, el astro sudamericano está emocionado con esta aventura. Sin embargo, no todas son buenas sensaciones ya que su debut se retrasará un tiempo debido a que sufre una lesión muscular. Así lo reveló el entrenador Jorge Jesus.

“Neymar sufre una lesión muscular, y no entiendo por qué está convocado con su selección. Esto puede traer problemas al Al Hilal, porque estará en un período de rehabilitación, no puede jugar y no sé exactamente cuándo lo hará”, dijo Jesus en una rueda de prensa al término del partido de la liga contra Al Fayha, que acabó en un empate 1-1.

El técnico se mostró así sorprendido de que el jugador fuera incluido en la lista de Brasil para los primeros partidos de las Eliminatorias del Mundial de 2026. Eso sin contar que en la última parte de la liga francesa de este año Neymar estuvo apartado del juego por una lesión en el tobillo.

Según la prensa saudí, el jugador podría volver al césped el próximo septiembre, lo que puede dejar a Al Hilal sin su estrella en partidos importantes, en particular para su choque con el campeón de la liga, Al Ittihad de Benzema, a principios del próximo mes.

Al Hilal no reveló los detalles del traspaso ni del contrato del brasileño, pero según informó el diario L’Équipe y confirmó también posteriormente Le Parisien (muy próximo al PSG), el trato incluye alrededor de 90 millones de euros para el PSG y un contrato de dos temporadas para Neymar, que cobraría unos 100 millones de euros al año, con una opción a un tercer año.





La espectacular presentación de Neymar en Al Hilal. (Video: @hilalstuff)





¿Cuántos goles tiene Neymar en su carrera?





Neymar da Silva Santos Junior es uno de los mejores delanteros y lo ha demostrado desde los inicios de su carrera en el Santos de Brasil. Solo jugando en su país, llegó a marcar 136 goles en 225 partidos. Semejantes cifras le sirvieron para dar el salto en la temporada 2013-14 al FC Barcelona, donde se consolidó como uno de los grandes del planeta.

En el cuadro de la ciudad condal anotó, en cuatro temporadas y entre todas las competiciones, un total de 105 goles en 186 partidos. Desde que jugó en el Paris Saint-Germain, campaña 2017-18, ha marcado 118 veces. En total, las estadísticas muestran que Neymar ha anotado 359 goles en toda su carrera como futbolista.





