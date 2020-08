Alrededor de Paolo Guerrero los elogios son constantes, se lo ganó a base de goles y brillantes actuaciones. En las últimas horas, esa tendencia no cambió. Encima, tuvo como protagonista a Abel Hernández, quien es el nuevo refuerzo de Internacional.

Con la grave lesión a la rodilla, Paolo Guerrero estará fuera de las canchas por varios meses, por lo que el cuadro colorado decidió reforzar su línea ofensiva con el uruguayo. Ya en su primer día, el atacante se ilusionó con hacer dupla con el ’Depredador’.

“Tener la posibilidad de jugar con jugadores como (Andrés) D’Alessandro creo que va a ser algo lindo. Espero que cuando vuelva Paolo, pueda compartir dupla de ataque, sería algo hermoso”, confesó Hernández, para el canal de YouTube de Internacional.

La ilusión de Abel Hernández de jugar con Paolo Guerrero. (Video: SC Internacional)

“Muy contento de llegar a un equipo tan grande como Internacional. Ansioso por comenzar a trabajar y demostrar lo que puedo hacer en el campo de juego. Mis objetivo es poder ganar títulos con Inter. Lo importante es levantar trofeos y ganar títulos. Como delantero, espero poder convertir goles”, también comentó el deportista de 30 años.

Por otro lado, Hernández consideró al idioma como un factor para adaptarse con mayor facilidad al club. “Pienso que me puede ayudar mucho, jugar con argentinos, un peruano. Me va a ayudar mucho en lo personal, pero también con los brasileños, que hablamos casi el mismo idioma. Va a ser algo muy lindo y me voy a poder a adaptar rápido al club”, indicó.

Abel Hernández, con contrato hasta el 30 de junio del 2021, ha jugado por Central Español. Peñarol, Palermo, Hull City, CSKA Moscú y Al Ahli.

