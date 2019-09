Lo que no viste del insólito intercambio de camisetas entre Guerrero y un excompañero del Flamengo [VIDEO]

► "No se va a ninguna parte, es feliz aquí": desde Inglaterra, frustran el anhelado fichaje de Zidane



Qué buenos amigos. Internacional de Porto Alegre volvió a concentrar todas sus fuerzas en el Brasileirao tras perder el título de la Copa Brasil a mitad de semana. Paolo Guerrero jugó todo el partido, aunque al final protagonizó una divertida como insólita escena con su excompañero de Flamengo Marcio Araujo al intercambiar camisetas. El momento ya es viral en YouTube.

Luego de la victoria del 'Colorado', Guerrero se quitó la camiseta y se la entregó a su excompañero en el 'Mengao', pero éste no estaba tan seguro de intercambiar las elásticas. De hecho, y a juzgar por las imágenes, al parecer no hubo un acuerdo entre ambos, pues fue Paolo quien lo sorprendió al entregarle su 'mica'.



Lo que llegó después es un momentazo que ya es viral. Marcio Araujo, con un claro gesto de desacuerdo, no le quiso entregar su camiseta, a lo que Guerrero, enfadado, se la quitó: le levantó los brazos y se quedó con la camiseta '8' del Chapecoense.

Paolo Guerrero despojó de su camiseta a Marcio Araujo, su excompañero en el Flamengo.

Triunfo tras perder el título

Con un tanto agónico de Rodrigo Lindoso a los 86 minutos, el Inter venció al Chapecoense por la fecha 20 del Brasileirao. El conjunto de Paolo Guerrero sumó 36 puntos y se ubica en la cuarta casilla de la clasificación, pero aún muy lejos del líder Flamengo, que manda con 45 unidades.



Pero lo más importante para el Inter fue levantar cabeza, luego de que a mitad de semana perdiera el título de la Copa Brasil frente al Paranaense. El 'Colorado' cayó en el Beira-Rio 2-1 (3-1 global) y así se le escapó la oportunidad de sumar su segundo título del torneo en su historia.

