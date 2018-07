La novela sobre la titularidad de Paolo Guerrero aún no termina, aunque ya puede decir que está convocado. La mejor noticia para él como para todos los peruanos que deseamos verlo en acción.



En el Flamengo , que este miércoles enfrenta a Sao Paulo (9:45 p.m. hora local, GMT -3 / 7:45 p.m. hora peruana) en el reinicio del Brasileirao, aseguran su presencia con la comunicación del Tribunal Federal Suizo y el permiso de Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) para que puede jugar en el torneo.

No obstante, el técnico de Flamengo , Mauricio Barbieri, baraja un plan 'B' y hasta uno 'C' para suplir al atacante, que viene de jugar el Mundial con la Selección, en el caso de no sea titular finalmente.

"Estamos esperando a la CBF para tener clara la situación de Guerrero si puede jugar o no", había dicho antes el entrenador en conferencia de prensa. Horas después, la máxima entidad de Brasil le dio permiso al delantero peruano para que juegue en el equipo, por lo que entra en lista al lado de Miguel Trauco.

"Tenemos a Uribe. Lincoln, también es otra opción que creció mucho. Estamos bien preparados", había dicho Mauricio Barbieri. Sin embargo, el 'Depredador' está de vuelta y ansía entrar al césped para marcar. Ojala marque y celebre como en la Copa del Mundo .